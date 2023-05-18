上海將辦雙城論壇！蔣萬安派副秘書長赴陸協調　「秉持對等尊嚴舉辦」

▲蔣萬安接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年每年輪流舉辦，今年輪到上海方主辦，台北市政府已私下派一名官員赴陸協商，但據了解，台北市政府目前分成2派，一派希望市長蔣萬安親自去，另一派則希望改派副市長林奕華。蔣萬安18日證實，王秋冬已於17日赴陸，預計今天就會回來，至於是誰要去，目前細節還在討論中。

台北上海雙城論壇今年輪到中國大陸上海市主辦，往年通常都在7、8月進行，前幾年因為疫情改為線上舉辦，也有延期至12月進行的情況，自2010年從前市長郝龍斌到柯文哲任內，完全沒有中斷過。

但據了解，現行蔣市府分成2派人馬，一派包括蔣萬安個人都傾向親自赴陸參與，另一派則怕影響2024年總統大選，希望降低敏感程度，所以改由副市長林奕華赴陸；不過由於從郝龍斌到柯文哲任內，都是「市長」等級親自出席，倘若從蔣萬安此任中斷「市長赴陸」、「降級變副市長」，恐引發國民黨內不滿。

蔣萬安18日上午接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊，會前接受媒體訪問。針對派高階官員赴陸協調雙城論壇一事，蔣萬安證實，此次是副秘書長王秋冬一行人就城市交流議題到上海，17日去、18日就會回來，「我們是按照往例，就事務性進行交流，當然包含體育、文化交流，還有疫後觀光，也會對雙城論壇交換意見，但並不是唯一內容。」

蔣萬安提及，雙城論壇行之有年，從2010年開始，從郝龍斌到柯文哲任內每一年都有舉辦，定位就是城市間的交流，「我們會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來辦」。

至於該媒體報導指稱，中國大陸希望蔣萬安親自過去，有利統戰作業，會不會影響蔣萬安赴陸意願？蔣萬安回應，很多細節都還在規劃討論中。