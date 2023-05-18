小一女童書包傳怪聲「驚見4個月大弟弟」　母親節終與媽媽相會

▲少女上台分享成長過程，讓台下勵志中學校長林家如等人感動落淚。（圖／勵志中學提供）

記者唐詠絮／綜合報導

收容感化青少年的矯正署勵志中學，新成立協助青少年實習的夢想學院，1名17歲少女上台分享成長過程，她在國小一年級時，將當時年僅4個月大的弟弟，放進書包背去學校，再拉著2歲弟弟一起去學校，校方得知後，2弟弟被安置從此失聯，少女則許願希望姊弟早日團圓。雖然還沒聯絡上兩個失散已10年的弟弟，但少女終於在今年母親節，和前來探視她的母親相見，了卻自己另一樁心願。

面對外界的關心，勵志中學今天強調，女孩力爭上游，已成功找回自信，也習得幼保技能，立志成為對社會有貢獻的人。秘書羅茂榮表示，目前這名學生學習狀況良好，適應也不錯，但基於少年保護法，校方無法主動提供額外訊息給外界甚至媒體，感謝各界關心。

▲部長蔡清祥答應少女要幫忙尋回弟弟。（圖／勵志中學提供）

據悉，該名少女為本國籍南部人，進入勵志中學已經有將近1年時間，在校成績優異，各方面表現良好，與同學間相處融洽，也經常受到同學的幫忙，今年與媽媽在母親節有見過一次面，如今不只加入口琴社、在同學及老師的激勵下，也進入托育班準備與其他同學一起考保母證照，為了自己的未來努力永不放棄。

而少女練習幫嬰兒包尿布、洗澡時，因為動作非常熟練，其他師生仔細一問，她才說出自己當年把弟弟放進書包帶去學校的可憐經歷，校方也鼓勵她跟其他同學說出自己的故事，也鼓勵其他同學。

羅茂榮說，其實學員們最大的問題就是生存力的問題、價值感跟自信心，經由校方提供托育及其他相關課程，讓他們找出一個正確的價值觀，用正常的方式讓他們感到自己還是有能力的，未來不需要再走舊有的路，有能力去選擇適切的生活方式。

▲學員示範托育。

副校長鄭哲成表示，目前保母班有20多名學生參加，透過基礎教育養成，今年6月底將有13名年滿18歲的學生報考，這也是創下全台第一，年齡最小的保母，當初為了協助學生取得技能，為了幫助學生在離校過程能順利取得證照，更要感謝縣府社會處兒少科的大力協助，才能讓學員在未來職涯更有保障。

▲勵志中學學生烘焙咖啡。（圖／記者唐詠絮攝）

「夢想學院」，是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，同時培育出首位製茶師及台灣史上最年輕的托育人員，讓更多接受感化教育的少年，能夠「學用合一」，並與外界職場無縫接軌，更提供觸法少年一個實現夢想、翻轉生命的契機。

▲▼勵志中學夢想學院正式啟動。（圖／記者唐詠絮攝）