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防逃機制伺候！北斗鎮長李玄在入獄服刑　怒批被當重犯對待

▲▼ 北斗鎮長李玄在發監入獄服刑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲北斗鎮長李玄在（左1）在鄉親、妻子陪同下，前往彰化地檢署報到。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

北斗鎮長李玄在6年前涉關說讓民眾得以進入清潔隊倒廢棄物，依圖利罪被判1年10月徒刑、褫奪公權2年定讞，最高法院通知檢方啟動防逃機制後，他於今(18)日上午10時入監服刑，李玄在入獄前強調，自己竟被當成「十惡不赦的重犯」看待，令他相當難過。

李玄在被判決定讞後，日前以腳受鋸傷為由聲請延期入獄，但檢方啟動防逃機制，駁回聲請，強調他必須依規定在18日入獄，李今早在妻子楊麗香與北斗鄉親陪同下，前往彰化地檢署報到，他再次強調，自己沒有打電話給清潔隊，拜託放行的事，當時他只是鎮長服務處主任，一個百姓哪有貪污治罪條例之圖利罪，那是公務人員才有的，「服務與便民只是一線之隔，如果為民服務換來牢獄之災，誰還敢服務？」

▲▼ 北斗鎮長李玄在發監入獄服刑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲妻子楊麗香替丈夫抱不平。

李玄在說，夫妻倆一直清清白白、不貪不取，認真任事，努力爭取百姓福利，但司法沒有還公道，更用最粗糙的方式對付他，「啟動防逃機制，6天就要關我！把我當十惡不赦的重犯看待，從今天開始，北斗還沒有代理鎮長，因為縣府沒有收到判決書，無法派代，鎮務繁重卻無法交接」，李更質疑「北斗鎮民是次等國民嗎？」李妻、前鎮長楊麗香也哽咽表示，這些廢棄土是可回收再利用的建築土方，根本不會造成環境汙染。

判決指出，李玄在2017年間遭人檢舉幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊收受事業廢棄物，讓民眾得以入內傾倒廢棄物，不當獲利7萬7千餘元，一審被判5年6月，二審判1年10月。

去年3月間，彰化縣政府依照《地方制度法》規定，公告將李玄在停職，並由縣府民政處副處長代理鎮長職務。而年底9合1大選時，李玄在又投入選戰，擊敗2名對手後順利當選，重新奪回鎮長寶座，但他重奪寶座不過半年，又因本案判刑定讞，並遭解職，再度失去鎮長職位。

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