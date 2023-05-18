守護健康　台南持續稽查好事多A肝病毒汙染冷凍莓果情形

▲台南市衛生局指出，有關疾病管制署17日發布之新增一例通報急性A肝，且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果的個案，經衛生局安排複驗，結果為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市衛生局指出，有關疾病管制署17日發布之新增一例通報急性A肝，且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果的個案，經衛生局安排複驗，複驗結果為陰性，已排除急性A肝，將持續稽查好事多A肝病毒汙染冷凍莓果情形。

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衛生局說，持續追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染之進口冷凍莓果回收情形，截至5月17日止，共計回收「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」1910.03公斤、「Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓」1894.57公斤。

另食藥署5月17日發布抽驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓（規格：2.72kg/包，有效日期：2024/08/05）」檢出A型肝炎病毒，該產品已於4月30日停止販售，5月5日全面回收已售出產品，截至5月17日止共計回收180.48公斤。

衛生局持續至台南市烘焙製造及販售業者查核共計204家，未有查獲同產品販售或使用之情形，另配合食品藥物管理署「2023年冷凍莓果產品擴大抽驗計畫」針對轄內輸入業者進行查核，倘查獲違規將依食品安全衛生管理法處辦。



衛生局提醒，A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，主要經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒污染的食物或與感染者密切接觸，如果已經食用疑似食品，請勿驚慌，於最後1次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫；此外，建議慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，可在最後1次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要，自費施打A型肝炎疫苗的合約院所名冊，可上台南市衛生局官網，參考2023年台南市常規疫苗名冊，如需服務請事先電洽院所預約。相關查核及防疫資訊可至台南市政府衛生局https://health.tainan.gov.tw/ 「好市多冷凍莓果專區」網站查詢。