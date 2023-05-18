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台南特警嗅覺如同靈犬萊西　聞出香水異味揪出毒品慣犯

▲台南市保安警察大隊霹靂小組警網，晚上巡邏發現違規車輛，經攔下盤查發現該車香水味濃郁，且聞出其中有絲絲異味，查出洪姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市保安警察大隊霹靂小組警網，晚上巡邏發現違規車輛，經攔下盤查發現該車香水味濃郁，且聞出其中有絲絲異味，查出洪姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市保安警察大隊霹靂小組警網，晚上巡邏發現違規車輛，經攔下盤查發現該車香水味濃郁，且聞出其中有絲絲異味，員警心覺可疑，經深入追查，查出洪姓駕駛人持有毒品K盤及愷他命1包，全案依毒品罪嫌偵辦。

▲台南市保安警察大隊霹靂小組警網，晚上巡邏發現違規車輛，經攔下盤查發現該車香水味濃郁，且聞出其中有絲絲異味，查出洪姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

保安警察大隊霹靂小組吳姓、洪姓及黃姓隊員，16日執行巡邏勤務，於晚上7時25分許，行經東區小東路附近發現一輛白色自小客車違規變換車道危害用路人安全，即將其攔下盤問，駕駛下車後神情緊張，身上充斥濃厚香水味，帶班吳姓員警深覺事有蹊蹺，因該香水味中夾雜著淡淡異味，員警立馬研判犯嫌使用香水企圖有異，極有可能是為了掩飾身上的酒氣甚至毒品氣味，經員警循線盤查，最終突破犯嫌心防，果然進一步發現34歲洪姓駕駛人，車內放置有毒品K盤及愷他命1包(含袋重)1.19公克，洪嫌見事跡敗露後便向警方坦承確實有施用毒品，全案依毒品罪嫌偵辦。

▲台南市保安警察大隊霹靂小組警網，晚上巡邏發現違規車輛，經攔下盤查發現該車香水味濃郁，且聞出其中有絲絲異味，查出洪姓駕駛人持有毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長廖宗山上任以來，多次指示保大應加強轄區治安巡邏，對於犯罪不法，亦應落實盤查，確保台南市民安全，工作重點須加強毒品查緝，斷絕引發犯罪的根源；保大大隊長蔡宗昌表示，警察工作為打擊犯罪保障社會治安，車輛行進間要發現犯罪徵候，必須眼明手快，而這樣的成果也全憑同仁長期的實務經驗累積而成，本次查獲愷他命，感謝霹靂小組同仁勇於任事。蔡大隊長也強調保大隊強力打擊犯罪取締不法的決心不懈怠，並將持續維護台南市治安，以實際行動保障市民生命財產安全！

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