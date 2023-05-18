侯友宜副手「大黑馬」曝光！　2條件採「張善政模式」

記者黃翊婷／綜合報導

新北市長侯友宜17日獲得國民黨徵召參選2024年總統選舉，各界都很關心副手人選是誰，挺郭派希望促成侯郭配，前台大校長管中閔、台中市長盧秀燕等人也各有支持者。據傳，國民黨中央有意採取「張善政模式」，邀請管中閔擔任2024總統大選國政顧問團總團長，他因為符合「省籍互補條件」有望成為藍營副手的大黑馬。

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統大選，原先積極爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘也透過臉書發文祝賀，接下來侯友宜將和誰搭檔參選，成為各界的關注重點之一，預計將在7月下旬全代會前決定。挺郭人士認為可以組成郭侯配，新北市議長蔣根煌表示，侯郭配當然是最好的，5月20日國民黨造勢，希望郭台銘也能到現場。

面對外界關注，未來是否可能與郭台銘搭檔參選，侯友宜表示，「郭董事長是我們一個非常敬佩、對國家在經濟做出貢獻的領導人。期待未來在他的專才能夠為國家為人民做更多的事。」

▲管中閔被認為是藍營副手大黑馬。（資料照／記者許敏溶攝）

根據《中國時報》報導，關於侯友宜的副手，黨內人士建議從互補性、專業性考量，包含前台大校長管中閔、國民黨立委李貴敏、台中市長盧秀燕、國民黨智庫執行長柯志恩等人都是好人選，其中，黨中央有意採取「張善政模式」邀請管中閔擔任2024總統大選國政顧問團總團長，他符合省籍互補和專業互補，可能會是藍營副手的大黑馬。