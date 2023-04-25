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社會 社會焦點 保障人權

被熟客帶回家強吻　酒吧女店員逃出報警卻說「叫我男友來」

▲▼背心,上衣,小可愛,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許男藉口要幫酒吧女店員擦藥，卻強行親吻並試圖脫掉被害人穿著的小可愛。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子是松山區某間酒吧的常客，去年底他看女店員跌倒受傷，假好心要帶女店員回家擦藥，卻直接把女店員丟在床上強吻並試圖脫去女店員衣服，女店員掙扎逃出躲到便利商店，手機因多次解鎖失敗，只能打緊急電話，卻又只對警方說「叫我男朋友來」，隔了一陣子，才想起要去驗傷報案，台北地檢署25日依強制猥褻起訴許男。

據了解，被害女店員因為平常有在服用身心科藥物，事發當天又喝多了酒，所以整個人昏沉沉，在準備收店打烊時，因為被裝飾用的布幔擋住視線，一個踉蹌，手中玻璃杯摔碎，人也跌倒受傷，此時許男上前表示自己就住在附近，可以先回他家擦個藥。

被害人指控，因為許男是常客，所以不疑有他，讓許男攙扶著回家後，卻被許男壓到床上強吻，還進一步要脫下被害人穿著的小可愛，被害人拼命掙扎反抗，並試圖拿手機打電話求救，結果許男一把要搶走手機，被害人好不容易搶回手機逃出，到附近便利商店趴著休息。

等稍微清醒後，被害人想打電話找男友，但是手機在先前的搶奪期間，因2人的手不斷碰到螢幕，導致多次解鎖失敗而鎖住，被害人只能撥打緊急電話，但隨即又掛斷，警方回播給被害人詢問是否需要幫助，被害人卻只說「叫我男朋友來」，因被害人此時未說明遭遇，警方只能暫時結案。

直到稍晚，被害人才去醫院驗傷提告，許男到案後否認犯行，解釋當天他帶被害人回家後，自己就回房間脫到剩下內褲睡覺了，是被害人自己爬到他床上問地址，說要打電話叫男友來，許男擔心被仙人跳，所以和被害人發生爭執。

檢察官考量被害人的確有身心科取藥記錄，且手腳有多處疑似打鬥產生的瘀傷，事發2天後，許男又拿著被害人掉在家中的眼鏡去酒吧，被酒吧老闆質疑到底對被害人做了什麼事情，讓被害人事發後就請辭等相關事證，因此採信被害人指控遭強吻，依強制猥褻罪起訴許男。

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