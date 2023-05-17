敞篷BMW破相畫面曝！下山連撞2車釀5傷　竟是開到睡著這下慘了

記者高堂堯／南投報導



周姓男子今天駕駛BMW敞篷車，自鹿谷鄉杉林溪遊下山時疑因精神不濟打瞌睡，先失控逆向開上對向車道，撞擊一台消防分隊勤務車，再轉回原車道側撞一台Lexus轎車，導致轎車失控翻覆於路邊山溝中，造成周男在內3車5人受傷，所幸皆無生命危險，詳細事故經過由警方調查中。

▲BMW敞篷車於鹿谷鄉下山時先後撞擊消防勤務車、Lexus轎車，釀成5人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



竹山警分局指出，今天中午1點多獲報，一台白色BMW敞篷車沿著投151線朝山下行駛，即將經過內湖國小前時，突然逆向朝對向車道開去，先撞上一台消防勤務車，再轉上原車道、追撞另一台白色Lexus轎車後才停下，白色轎車更不堪撞擊力道、側翻於路邊山溝中。

遭撞的是在地鹿谷消防分隊的勤務車，當時由一名警消駕駛、載同一名鳳凰志工，正準備前往米堤大飯店進行消防宣導，由於2人都有頭暈情形，皆由竹山分隊同仁送往竹山秀傳醫院觀察，BMW男駕駛則是頭、手部擦傷；Lexus轎車男性駕駛及女乘客身體也多處擦、挫傷，忍不住向警方懷疑抱怨「對方應該是要逆向超車才會撞到我們啦！」

警方查出，疑肇事的BMW敞篷車為周姓男子，他供稱因為早上赴杉林溪森林遊樂區參加活動太累、疲勞駕駛才會釀禍，詳細過程和肇事責任，由警方進一步釐清中。