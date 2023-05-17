產值1億！年產鹿茸4千公斤　台南市農業局推鹿茸果凍

▲現正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動。（圖／台南市農業局提供）

記者陳致平／台南報導



每年4至6月為國產鹿茸的採收季節，台南市政府農業局金舉辦推廣活動，除了大家耳熟能詳的藥膳食補之外，將國產鹿茸即採即收，透過快速冷凍技術保留鹿茸完整成分，加工製作成鹿茸果凍。此外，活動現場展示多項鹿茸製品，如鹿茸滴雞精、鹿茸香腸等產品，還有沐浴、護膚系列，致力於讓鹿茸成為更貼近民眾生活、平易近人的產品。

台南農業局長李建裕指出，鹿茸為較高單價的產品，過往買鹿茸以熟客較多，且大多是以入藥或是做成藥膳，如鹿茸藥酒、鹿茸藥膳雞湯等傳統食補方式料理，近年來養鹿產業團體將鹿茸產品多元化，研發許多保健食品如鹿茸滴雞精、鹿茸機能性果凍，或加工食品如鹿茸養氣粥、鹿茸燕麥薏仁等等。

台南市長黃偉哲表示，目前正值鹿茸採收季，年產灣鹿茸量約為27,730公斤，其中台南市佔4,131公斤，產值達1億元，居六都第一。

▲台南市有57場鹿場約占全國11%。（圖／中華民國養鹿協會提供）

黃偉哲進一步表示，鹿茸是相當珍貴的中藥材，無論是傳統中醫或西方研究發現具有許多養生功效，包括減少疲勞、增強免疫、滋陰補陽、促進新陳代謝等，男女老少皆宜。而台南市有57場鹿場約占全國11%，僅次於南投縣，為全國第二大養鹿地區，分布主要以佳里區、七股區及學甲區一帶。

農業局說明，國人長久以來視鹿茸為改善體質的養生聖品，滋補食用強健體魄，現在業者研發許多的優質鹿產品，致力於提高鹿茸產值。