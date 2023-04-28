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【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

▲▼2023鹿茸季,國產鹿茸,鹿茸。（圖／中華民國養鹿協會提供）

▲中華民國養鹿協會27日舉辦「從茸體驗 美好世界：國產鹿茸多元運用記者會」，號召多家養鹿業者與國產鹿茸消費者現身力挺。

圖、文／中華民國養鹿協會提供

每年4至6月為國產鹿茸的採收季節，為介紹當令國產鹿茸及其多元產品，中華民國養鹿協會27日舉辦「從茸體驗 美好世界：國產鹿茸多元運用記者會」，號召多家養鹿業者與國產鹿茸消費者現身力挺。記者會現場找來營養師廖欣儀、名廚張威展分享鹿茸的營養價值，以及消暑易上手的鹿茸食譜，特別邀請戲劇女神侯怡君出席品嚐美味佳餚，展現國產鹿茸的優質尊榮與多元運用。

▲▼2023鹿茸季,國產鹿茸,鹿茸。（圖／中華民國養鹿協會提供）

▲中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，消費者購買優質鹿茸，一定要到產地選購，才能買到最安心的優質鹿茸。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，國內養鹿場皆採圈養，相較於外國放牧飼養，無論是飼糧供應或是疾病防治都有嚴格的管理，臺灣消費者選購國產鹿茸，習慣親自到鹿場挑選採買，新鮮品質更有保障，還可以順便踏青觀光。張淑珍建議，目前正值國產鹿茸盛產期，消費者要購買優質鹿茸，一定要到產地選購，才能買到最安心的優質鹿茸。

記者會特別邀請知名戲劇女神、同時也是國產鹿茸使用者侯怡君站台。出生於南投的侯怡君，從小就對當地盛產的鹿茸不陌生，尤其是近幾年迷上鐵人三項，為求更好表現，除了努力不懈地努力訓練，也在父親建議下，適時補充國產鹿茸粉與中藥進行調理，讓她僅用一年時間，就從一個門外漢，成功完成226公里超級鐵人三項挑戰。鹿茸對她而言不僅是日常的補給，更象徵了父親對女兒的心意。

國產鹿茸豐富的營養價值，營養師廖欣儀指出，鹿茸擁有絕佳的營養成分，對於調整體質、體內平衡有相當的幫助，如鹿茸的胺基酸能幫助舒緩肌肉疲勞，免疫調節因子則能減少因戶外活動可能帶來的免疫壓力，其中鈣、鎂等礦物質有助維持正常的肌肉功能，減少肌肉緊繃和抽筋的風險，並減輕戶外活動期間的不適和肌肉疲勞。建議可以諮詢醫生專業，針對個人的需求進行補充。

此外，為讓民眾在家也能輕鬆食補，主辦單位找來名廚張威展示範國產鹿茸消暑創意料理，不必開火、不需技巧就能輕鬆上手。「元氣蔬菜捲」使用大量蔬菜搭配龜鹿茸益飲調配的醬汁，清爽又健康；「涼拌手撕雞」以鹿茸酒入菜，甘醇柔和的酒香增添風味；「快樂搖搖杯」將燕麥與鹿茸機能性果凍結合，增加口感也能補充良好纖維與蛋白質，幫助生活忙碌的現代人快速補充能量。現場民眾試吃鹿茸料理，都紛紛比出「讚」的手勢，力挺鹿茸創意入菜。

漢方記載，鹿茸為溫補，男女老幼皆合適，尤其是養生者，更是要吃在天然、吃在當地、更是要吃在當季。鹿茸是隨著節氣生長的天然藥材也是食材，是藥食同源的最佳養生聖品，期盼透過這場別開生面的記者會，中華民國養鹿協會呼籲用鹿茸養生的聰明消費者，可以在今年的產季 4-6月間，在環境衛生條件都很好的鹿場進行選購新鮮鹿茸，避免在風景區及醫院購買來路不明的鹿茸。 請國人多多採購最新鮮、最優質的國產鹿茸，用行動支持在地產業。

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