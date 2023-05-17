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同婚專法修正草案三讀通過　蘇貞昌曝親筆手寫信：再陪我勇敢一次

▲行政院長蘇貞昌於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲前行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院日前三讀修正《司法院釋字七四八號解釋施行法》部分條文，已婚的同性伴侶將可準用《民法》規定，共同收養子女或收養他方子女。前行政院長蘇貞昌17日表示，身為執政黨，要通過這樣一部專法需要極大的勇氣，當時在行政立法協調會報前，他親手寫下一字一句，希望民進黨立委們再陪他勇敢一次，「看到人民大都能夠認同平權的方向，對台灣的未來愈來愈有信心。」

蘇貞昌透過臉書發文指出，今天是立法院三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》的四週年。他回憶，四年前，民進黨剛在九合一中敗選，公投也面臨極大挫敗，身為執政黨，要通過這樣一部專法需要極大的勇氣。而在行政立法協調會報前，他親手寫下一字一句，希望民進黨立委們再陪他勇敢一次。

蘇貞昌說，要非常感謝能夠捍衛人權而做出平權釋憲的大法官，以及數十位面臨極大選戰壓力的立法委員，還有能夠堅持到最後一刻的總統蔡英文，陪著大家一起勇敢，最終才能讓這個國家邁出這一大步。隨著跨國同婚、配偶領養都能比照異性婚姻，人民大都能夠認同平權的方向，他也對於台灣的未來愈來愈有信心，「相信不管在哪一個時代，台灣人都會為了追求自由而不斷前進。」

▲▼蘇貞昌談立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」四週年。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌談立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」四週年。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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