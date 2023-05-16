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同性伴侶可無血緣收養！同婚4年後終於等到⋯小孩不再「被迫單親」

▲1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（示意圖／ETtoday資料照）

▲同婚專法通過4年後，同性伴侶終於等到無血緣收養。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

同婚專法在2019年通過後，歷時4年，今（16）日立法院三讀通過同性伴侶無血緣收養，是繼跨國同婚在今年1月全面開放後，台灣的婚姻平權又邁出一大步。這表示未來同志伴侶的孩子在法律上，不再「被迫單親」。

台灣伴侶權益推動聯盟表示，2019年5月24日台灣開放同性伴侶登記結婚，然而同婚專法（《司法院釋字第748號解釋施行法》）第20條卻限制同志家庭的收養資格，僅開放同性配偶一方收養他方「親生子女」，不准同性配偶一方收養他方的養子女，也不能共同收養無血緣的孩子。

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伴盟說明，當初的法律限制，造成已經有養子女的同性配偶在法律上「被迫單親」，完全不符合兒童最佳利益；且毫無實證基礎，就將同性配偶與異性配偶進行差別待遇，也不符合大法官釋字第748號解釋所揭示的性傾向平等原則。

自同婚專法通過後，伴盟和其他平權組織紛紛倡議，這種明顯的不平等必須修法改善，今日三讀通過同性伴侶無血緣收養，讓台灣未來不分性傾向均能收養無血緣的孩子，讓下一代可以在愛的家庭中長大。

▲立法院三讀通過同性伴侶可收養無血緣孩子。（圖／記者屠惠剛攝）

伴盟提到，此次立法院三讀通過同婚專法修正案，開放同性配偶可比照異性配偶共同收養無血緣子女，對同志社群而言無疑是振奮的；4年前同婚專法在反同強大壓力下三讀通過，當時的感動是驚心動魄，但對於政府是否有決心把後續的平權缺角補上，原先並沒有十足信心與把握；今年隨著跨國同婚與無血緣收養的完滿，對於後續兩岸同婚、人工生殖、婚生推定、同婚回歸民法⋯等，有更多的信心與期待，相信台灣的民主制度一定會讓平權的願望步步實現。

伴盟表示，此次修法能夠順利完成，是執政黨的推動與朝野黨團的一致決定，能在同婚專法通過4週年前夕有這樣圓滿的結果，有賴行政院與不同黨派立委共同促成，以及民間組織同志家庭權益促進會、同志家長們、諸多性別與人權團體長期倡議的努力所致。證明台灣的社會共識，是LGBTI人權保障與促進性別平等。

有關這次「無血緣收養」收到跨黨派委員的支持，伴盟特別點名感謝今日在立院發言的立委范雲、王婉諭、洪申翰、鄭運鵬，還有行政院長陳建仁的促成、羅秉成政委的居中協調，未來也會在這樣的共識基礎上繼續往平權的方向努力。

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