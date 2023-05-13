學生媽辣誘男師…妻「靈修吃素」他暈車　法官認證包養討不回百萬

▲男老師偷吃學生家長，分手後卻怒討196萬，法官認為這是男師自願「包養」，判決敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

蕭姓男老師偷吃一名學生的陳姓媽媽，交往期間大方給生活費、送車、買房給陳女，但雙方因故分手後，蕭男提告要求陳女歸還196萬元，要討回這些「代墊或借貸」的金錢，並向法官指稱，是陳女看準他老婆靈修吃素、趁隙色誘他到摩鐵嘿咻，事後還被他發現陳女另有男友。但法官審後，認為金錢是蕭男主動交付取悅陳女，就是俗稱的「包養」，並不是借貸關係，判他敗訴，陳女不用還錢。

判決指出，已婚的蕭姓男老師與學生的媽媽陳女偷偷交往，期間主動給陳女小孩電腦、平板線上教學使用，還買車給陳女開，並支付預售屋頭期款買房給陳女，但後來2人分手，蕭男提告要陳女歸還「自己所借」的物品與金錢，總價196萬餘元。

陳女表示，蕭男給小孩的用品都是為了拉攏孩子而主動贈與，還送了她30萬當作生日禮物，說要幫她「脫貧」、擺脫欠款，也說過想要照顧她與孩子，「真心誠意的在薇閣汽車旅館泡澡堂抱著我說要給我一個家」，她為了幫蕭男省錢、表示看預售屋較便宜，蕭也舉雙手贊成。

蕭男則說，送給陳女孩子的3C產品，是為了方便學生疫情期間線上教學使用，疫情過後就應該歸還；蕭男反問陳女，為什麼騙他是單身，但後來卻被他發現陳女有其他男友、腳踏2條船，蕭男自稱老婆因靈修吃素，陳女得知後色誘他，帶他去汽車旅館發生關係；陳女也坦承只有跟蕭是男女朋友，蕭才願意在自己700多萬負債上再去轉增貸，幫助她脫貧。

法官審後認為，蕭男承認有贊助陳女及小孩每月大約3至6萬的生活費，時間超過半年，動機源於取悅陳女，俗稱的「包養」，並不是建立在消費借貸上，要討回心甘情願給予的錢財不合理，於是判決蕭男敗訴，全案還可上訴。