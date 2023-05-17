九二共識治百病？　總統府副秘酸「蠢」

▲總統府副秘書長黃重諺接受媒體專訪。（圖／齊有此理提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統府副秘書長黃重諺17日表示，台灣有幾件蠢事，第一蠢就是「印度神童說什麼」，第二蠢就是「告訴你九二共識治百病」；他直言，現在的確有特定團體操作疑美論，一定程度來自認知作戰，這在任何國家都是大問題。

黃重諺今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，他說，最近有朋友提到，台灣有幾件「最蠢的事情」，第一蠢就是「印度神童說什麼」，第二蠢就是「告訴你九二共識治百病」，例如有些人認為招待國際友人是挑釁，有些人認為也許接受中國的條件，哪怕屈辱了些，也許共機、共艦就不會來了。

黃重諺指出，其實，過去幾周俄羅斯的艦艇也從台灣的東南面往下走，照這樣說，台灣也要跟俄羅斯成為「一俄共表」？同時間，在日本、南韓周邊也有同樣事情在發生，難道日本也要接受「九二共識」？

主持人王時齊追問，不過，有些人認為，美國就是造成中國不斷騷擾台灣的幕後黑手，認為「老美是壞人」？黃重諺坦言，現在的確有特定團體操作疑美論，反正一切就是美國造成的，但這是一種「騙自己」的心情寫照，因為美國並沒有希望台灣變成他們的一部分，美國對我們的主權也沒有任何企圖，台灣與美國在價值上非常一致，同樣都是民主國家。