主人過世！狗狗雨中「咬著心愛玩具」惹鼻酸　獲救仍抱娃睡才安心

▲一隻德國牧羊犬在雨天獨自咬著心愛的玩具流浪街頭，畫面令人不捨。（圖／翻攝自Facebook／AlmostHomeAnimals）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州一隻德國牧羊犬因為主人過世，獨自流浪街頭好幾個月，直到被動保組織人員發現牠獨自走在雨中，嘴裡叼著一個牠最喜歡的絨毛玩具，畫面令許多網友感到不捨。幸好，牠和心愛玩具一起獲救，如今已安置在溫暖且乾燥的家中。

根據美國雜誌《時人》報導，這隻德國牧羊犬被取名為Nikki，今年5月初被Almost Home動物救援聯盟人員發現，牠在底特律大都會區街頭流浪，嘴裡還叼著一個黑牛造型的絨毛玩具，而且當時是下雨天。組織創辦人蓋兒（Gail Montgomery）一邊聯絡South Lyon Murphy走失動物救助中心，希望能找到這隻母犬的主人，一邊誘捕將牠帶回給獸醫檢查。

▲Nikki獲救後仍然和絨毛玩具待在一起。（圖／翻攝自Facebook／AlmostHomeAnimals）

蓋兒說，後來她才知道原來Nikki已經獨自流浪好幾個月，據稱是因為主人去世後無人照顧，牠只能靠著居民們的善心施捨，或四處尋找剩食維生。Nikki被送往獸醫院治療，不幸檢查出牠感染心絲蟲，胃裡面還有塑膠袋、樹枝與骨頭。

出院後Nikki被安置在中途家庭，終於可以吃上健康的犬食，一開始牠必須和心愛的絨毛玩具待在一起才能安心，身體與情緒逐漸恢復後，已經不再那麼迫切需要玩偶陪伴，也經常擁抱中途家庭的父母，但仍然會和玩偶睡在一起。

▲Nikki如今過得很幸福。（圖／翻攝自Facebook／AlmostHomeAnimals）

蓋兒表示，中途家庭帶給Nikki多得難以置信的愛，「你對牠越好，牠就會越有感情、越友善。」她希望人們了解Nikki不是唯一一隻在底特律流浪的狗狗，只是碰巧被看到在雨天咬著玩具，才引起這麼多關注，社會中仍然有那些沒有登上新聞頭條，卻一樣需要幫助的寵物。