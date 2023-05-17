　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜出戰／「朱侯心結」已破？　仿「新北合作模式」盼重返執政

▲▼國民黨中常會第一波立委提名 朱立倫 侯友宜 蔣萬安 盧秀燕 張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫、侯友宜幾度被傳心結甚深。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17）日正式徵召新北市長侯友宜，代表國民黨角逐2024總統大位。此前，有資深媒體人斷言以過去朱侯互有心結，「朱立倫絕對不會徵召侯友宜」，而事實上，在徵召過程中，朱立倫對侯友宜確實並非「從一而終」，但隨著民調陸續公布，朱立倫的支持度始終是「一成不變」，朱立倫也漸漸體會到形勢比人強，畢竟2024這一局的成敗，攸關朱立倫在國民黨的歷史定位，他比任何人都想贏，自此徵召最強母雞侯友宜的心境才越發堅定。

3月3日南投立委補選選前之夜，朱立倫逐一打電話力邀黨籍縣市首長站台輔選，號稱「最強母雞」的侯友宜也在受邀之列，全黨上下無不期盼他發揮母雞帶小雞的作用，延續九合一勝選氣勢。未料，侯居然以視察安坑輕軌為由捍拒邀約，事後補選候選人林明溱以區區2千票敗北，全黨譁然，戰犯直指侯友宜。一位黨中央人士當時就說，朱立倫對侯友宜感到不悅。

緊接著3月15日中常會，朱立倫拍板推出包含立委傅崐萁、前台南議長李全教在內的「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略。這些人其實在去年就操盤過縣市長及議員提名，當時侯友宜並未表示反對，但這次卻發臉書痛批「黑金復辟」，認為政黨不該被黑金綁架，因此也引發傅崐萁召開記者會與侯友宜隔空互槓。據悉，當下朱立倫也對這件事感到非常頭痛，但2天後，黨中央便宣布終止選策會運作。

3月20日新北市議會舉行幹部交接典禮，恰好是選策會終止後兩人首度同台，朱立倫親自前往新北市議會，再次跟侯友宜合體，期間朱數次盛讚侯，「讓我們最強、最主要的候選人獲得民眾肯定」，侯也多次對朱表達感謝之意。顯然，前述這些風風雨雨，更加淬煉朱侯兩人的信任，彼此感情基礎更加穩固；峰迴路轉之下，最終還是徵召侯友宜。

事實上，侯友宜跟朱立倫都是6月7日出生，同月同日生讓兩人互有好感。早在侯友宜擔任桃園縣警察局長任內，他就跟時任桃園縣長朱立倫關係良好。一位近侯人士指出，從那時開始，朱對侯就相當欣賞，因此侯在警大校長任期尾聲時，被朱相中延攬出任新北市副市長。

朱立倫8年新北市長任內，侯友宜協助處理最麻煩的疑難雜症，包括治安、環保、消防等，並多次親自率隊拆除違建、掃蕩黑幫，在市民之間大獲好評。朝夕相處之下，朱立倫最終屬意侯友宜接棒新北市長。2018年新北市長選戰期間，朱立倫親力親為幫侯友宜輔選，這不但是朱侯合作的第一場選戰，更創下116萬票的超高得票紀錄，顯見兩人合作無間就能獲致斐然佳績。

去年九合一大選，在投票率低落的情況下，侯友宜依舊橫掃115萬票，大勝民進黨對手林佳龍45萬票以上。選後朱立倫舉辦巡迴謝票感恩茶會，12月13日來到新北市，朱與侯熱情擁抱，互稱「最強母雞」、「最強總教練」。如今朱立倫拍板徵召侯友宜代表國民黨角逐2024大選，與2018年的合作模式雷同，現在「最強母雞」同樣是侯，「最強總教練」同樣是朱，有望讓國民黨重返執政。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
龍蝦吃到飽！　Buffet只限4天
快訊／陳致中入獄　黃睿靚今急繳100萬換自由
最新預測驚見「颱風排排站」　氣象專家嚇壞：今年梅雨不太妙！
快訊／摩鐵電死人！　男多處焦黑身亡
快訊／《嗨！營業中2》5位新成員曝光！　鬼鬼、浩子被消失
快訊／國民黨提名侯友宜　賴清德提「3點共識」
快訊／國民黨公布內參民調！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨IG酸「郭台銘被詐騙」　林楚茵：要找本席陳情？

高虹安就任5個月首赴議會報告！時力肯定...綠批角色錯亂像立委

郭台銘未獲徵召　彰化議長謝典林失落PO文「盼陪他走完總統路」

賴清德談同婚4周年：讓相愛的人相守　用愛溫暖下一代

國民黨內參民調曝光！　「三腳督」組合侯友宜、郭台銘都輸賴清德

突破0席！高雄藍委提名...陳美雅出線　二度對決3連霸趙天麟

青年洗地酸「落跑市長侯友宜」遭警逮　綠議員怒：這就是民主自由？

郭台銘「大器退出」！　賴士葆感謝：已在關鍵選戰中占重要一席

期待落空！她批侯友宜參選還在講空話　讓人想起5年前「經典場面」

民進黨IG仿「詐騙簡訊」酸郭台銘　媒體人轟：不幽默又不入流

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

民進黨IG酸「郭台銘被詐騙」　林楚茵：要找本席陳情？

高虹安就任5個月首赴議會報告！時力肯定...綠批角色錯亂像立委

郭台銘未獲徵召　彰化議長謝典林失落PO文「盼陪他走完總統路」

賴清德談同婚4周年：讓相愛的人相守　用愛溫暖下一代

國民黨內參民調曝光！　「三腳督」組合侯友宜、郭台銘都輸賴清德

突破0席！高雄藍委提名...陳美雅出線　二度對決3連霸趙天麟

青年洗地酸「落跑市長侯友宜」遭警逮　綠議員怒：這就是民主自由？

郭台銘「大器退出」！　賴士葆感謝：已在關鍵選戰中占重要一席

期待落空！她批侯友宜參選還在講空話　讓人想起5年前「經典場面」

民進黨IG仿「詐騙簡訊」酸郭台銘　媒體人轟：不幽默又不入流

元太首季每股賺1.54元　本季營收、營業利益、EPS均創12年來同期新高

拓展日本市場　IEAT辦日本鶴屋百貨「台灣物產展」選品採購商談會

向佐再爆夜店照！「左右4正妹陪坐」網一面倒挺郭碧婷…不忍反擊

響應全球氣候行動　頂新和德與ICOMOS攜手守護文化資產

陸大專院校對台招生名單放榜　福州大學破天荒錄取239人

訊息聊天出現「1情況」　他嘆：再幾次就沒望了

母親與她的盆栽　和家人處不好的親子關係，或許我們都盡力了

民進黨IG酸「郭台銘被詐騙」　林楚茵：要找本席陳情？

善待自己的6個方法　簡單做到，讓心情一天比一天好

搶當MVP！長毛汪亂入比賽「開心咬球球」　被強制帶出場眼神空洞

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

曾站台力挺郭台銘　南投議長退出國民黨

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

澄清內定說！國民黨公布內參民調　侯友宜所有項目碾壓郭台銘

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

獲民眾黨提名！柯文哲正式參選2024

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

LIVE／朱立倫中常會徵召侯友宜戰2024　國民黨總統候選人出爐

賴清德：台北市房價所得比不至於繼續攀升

2024總統成「北北南」市長之戰！　3人經歷一次看

快訊／肯定郭台銘氣度　朱立倫讚「藍軍領袖」：共同支持侯友宜

更多熱門

相關新聞

綠IG酸「郭台銘被詐騙」　綠委：找本席陳情？

綠IG酸「郭台銘被詐騙」　綠委：找本席陳情？

國民黨17日提名新北市長侯友宜參選總統，原先有意爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘透過臉書表達祝賀。不過，民進黨官方Instagram立刻貼出自製哽圖諷刺，「郭台銘好像被詐騙了」，圖片內容是仿造常見的詐騙簡訊格式。民進黨立委林楚茵則發文酸說，「阿銘要來找本席陳情嗎？台灣好聲茵，為『銘』發聲！」

郭台銘未獲徵召　謝典林失落PO文

郭台銘未獲徵召　謝典林失落PO文

國民黨內參民調曝光！　「三腳督」組合侯友宜、郭台銘都輸賴清德

國民黨內參民調曝光！　「三腳督」組合侯友宜、郭台銘都輸賴清德

高雄藍委提名3搶1「陳美雅出線」

高雄藍委提名3搶1「陳美雅出線」

青年洗地「落跑市長侯友宜」遭逮　綠議員怒了

青年洗地「落跑市長侯友宜」遭逮　綠議員怒了

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

即／才開幕一天！台中LaLaport有人從4樓墜落

明變天！　「全台下最大」時間曝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

澎湖遊客「坐斷涼亭護欄」2樓墜地　5人送醫

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

起底張宗憲女友「嬌喘片點閱破285萬」

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面