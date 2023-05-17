侯友宜出戰／「朱侯心結」已破？　仿「新北合作模式」盼重返執政

▲朱立倫、侯友宜幾度被傳心結甚深。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17）日正式徵召新北市長侯友宜，代表國民黨角逐2024總統大位。此前，有資深媒體人斷言以過去朱侯互有心結，「朱立倫絕對不會徵召侯友宜」，而事實上，在徵召過程中，朱立倫對侯友宜確實並非「從一而終」，但隨著民調陸續公布，朱立倫的支持度始終是「一成不變」，朱立倫也漸漸體會到形勢比人強，畢竟2024這一局的成敗，攸關朱立倫在國民黨的歷史定位，他比任何人都想贏，自此徵召最強母雞侯友宜的心境才越發堅定。

3月3日南投立委補選選前之夜，朱立倫逐一打電話力邀黨籍縣市首長站台輔選，號稱「最強母雞」的侯友宜也在受邀之列，全黨上下無不期盼他發揮母雞帶小雞的作用，延續九合一勝選氣勢。未料，侯居然以視察安坑輕軌為由捍拒邀約，事後補選候選人林明溱以區區2千票敗北，全黨譁然，戰犯直指侯友宜。一位黨中央人士當時就說，朱立倫對侯友宜感到不悅。

緊接著3月15日中常會，朱立倫拍板推出包含立委傅崐萁、前台南議長李全教在內的「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略。這些人其實在去年就操盤過縣市長及議員提名，當時侯友宜並未表示反對，但這次卻發臉書痛批「黑金復辟」，認為政黨不該被黑金綁架，因此也引發傅崐萁召開記者會與侯友宜隔空互槓。據悉，當下朱立倫也對這件事感到非常頭痛，但2天後，黨中央便宣布終止選策會運作。

3月20日新北市議會舉行幹部交接典禮，恰好是選策會終止後兩人首度同台，朱立倫親自前往新北市議會，再次跟侯友宜合體，期間朱數次盛讚侯，「讓我們最強、最主要的候選人獲得民眾肯定」，侯也多次對朱表達感謝之意。顯然，前述這些風風雨雨，更加淬煉朱侯兩人的信任，彼此感情基礎更加穩固；峰迴路轉之下，最終還是徵召侯友宜。

事實上，侯友宜跟朱立倫都是6月7日出生，同月同日生讓兩人互有好感。早在侯友宜擔任桃園縣警察局長任內，他就跟時任桃園縣長朱立倫關係良好。一位近侯人士指出，從那時開始，朱對侯就相當欣賞，因此侯在警大校長任期尾聲時，被朱相中延攬出任新北市副市長。

朱立倫8年新北市長任內，侯友宜協助處理最麻煩的疑難雜症，包括治安、環保、消防等，並多次親自率隊拆除違建、掃蕩黑幫，在市民之間大獲好評。朝夕相處之下，朱立倫最終屬意侯友宜接棒新北市長。2018年新北市長選戰期間，朱立倫親力親為幫侯友宜輔選，這不但是朱侯合作的第一場選戰，更創下116萬票的超高得票紀錄，顯見兩人合作無間就能獲致斐然佳績。

去年九合一大選，在投票率低落的情況下，侯友宜依舊橫掃115萬票，大勝民進黨對手林佳龍45萬票以上。選後朱立倫舉辦巡迴謝票感恩茶會，12月13日來到新北市，朱與侯熱情擁抱，互稱「最強母雞」、「最強總教練」。如今朱立倫拍板徵召侯友宜代表國民黨角逐2024大選，與2018年的合作模式雷同，現在「最強母雞」同樣是侯，「最強總教練」同樣是朱，有望讓國民黨重返執政。