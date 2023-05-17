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自體免疫失調引發乾癬紅腫癢　改採「生物製劑」2個月明顯改善

▲屏東榮民總醫院皮膚科主任吳介山醫師看病 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東榮民總醫院皮膚科主任吳介山醫師診療 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

37歲陳先生因為工作因素經常日夜顛倒，皮膚乾癢越抓越難耐，不小心就 抓到破皮流血，在屏東求助無門，只好到高雄榮民總醫院治療。經皮膚科吳介山醫師診斷後，協助陳先生申請健保的「生物製劑」來治療皮膚乾癬，經2個月的治療即有明顯的改善，後續他只要在屏東榮民總醫院就可以定期回診治療，不須再前往高雄。

▲屏東榮民總醫院皮膚科主任吳介山醫師看病 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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屏東榮民總醫院皮膚科主任吳介山醫師表示，乾癬是一個因為自體免疫失調所引起的，慢性反覆發炎的皮膚疾病，常常會困擾病人一輩子。而乾癬的成因很多種，主要是因為自體免疫失調，與遺傳、環境因素有關。

一般而言在臨床上以紅斑鱗屑的病灶為主，從頭皮到腳底甚至連指甲及關 節都可能會侵犯到。常見的乾癬有幾種類型，最常見的是板塊型的尋常性乾 癬，其它如雨滴狀乾癬、反轉型乾癬、膿泡型乾癬以及全身大範圍侵犯的紅皮 性乾癬，局部或大面積的紅腫脫屑常造成病患乾癢不適，也會影響美觀與人際 社交關係。

傳統上中重度的乾癬除了外用藥物治療外還需要口服的藥物或者是光照治 療來加強療效，若還是無法改善可以採用「生物製劑」來治療皮膚乾癬，生物製劑較不用經過肝腎代謝，因此適用性較廣也較安全，在臨床療效上效果比傳統藥物來的好。過去使用傳統藥物，病人連續3個月接受治療，大約有 50%病 人得到 75%的改善，若使用最新的生物製劑相同三個月的療程有 75%的病人可 以得到 90%的改善，甚至有些病患在一週內便有明顯成效(視病人狀況而定)。

乾癬的病人如果自費接受「生物製劑」治療每年大約要 50 萬元的藥物開 銷，目前健保有條件的開放給中重度的乾癬病患使用，需要經過照光治療與兩種以上口服藥劑治療各使用3個月仍不見症狀好轉，由醫師評估疾病嚴重度(PASI)仍達10 分以上才有符合健保給付申請的資格，只要病人符合健保申請的規範，醫院都會主動協助病人申請。

患者經照光治療與兩種口服藥劑各使用超過3個月仍不見症狀好轉，經醫師評估疾病嚴重度(PASI)高達18分，高雄榮總皮膚科團隊決定幫陳先生申請健保的「生物製劑」來治療皮膚乾癬，核准使用後經過2個月的治療總 共施打5次針劑，皮膚病灶就有非常明顯的改善，後續他只要持續治療及 調整好生活作息，就能維持正常的皮膚狀況。

吳醫師提醒，乾癬是無法根治的皮膚疾病，遺傳是沒辦法改變，因此要從環境因素做調整，壓力、情緒、睡眠品質不良、晝夜顛倒的生活方式都有 可能造成乾癬的惡化和復發。有些病患誤信偏方，食用提升免疫力的巴西蘑菇 或靈芝這類補品，不但對乾癬治療無效，更有可能產生惡化效果，食用任何保 健食品前應與專業醫師諮詢，才不會花錢受罪又傷身體。

乾癬的治療需要口服的藥物、光照與生物製劑治療，並且要規則抽血監測 相關變化，這些醫療資源在基層院所並沒有辦法提供適切的服務，過去往往有 病人求助無門，只好從屏東到高雄的醫學中心接受治療。新開幕的屏東榮總把「醫學中心等級」的資深醫師與醫療服務搬到屏東來，讓縣內鄉親不用再舟車勞頓前往高雄，在屏東就可以就近接受最好的治療。

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