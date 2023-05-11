40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻！要大奶、剖腹產　她揪1細節笑了

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40歲醫「帥度PR70」徵正妹妻！要大奶、剖腹產　廣告小妹揪1點笑了

▲▼醫生、醫師、看診、門診、醫院、診所、看病。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名自稱台大醫學系畢業、月薪30萬的40歲男子在網上徵婚，他表示自己帥度有達PR70，自住於北市電梯公寓，還會煮飯、做糕點；但同時他對於另一半也有諸多要求，包括收入、外貌等，甚至強調女方要剖腹產。對此，廣告小妹中肯表示，不反對他開的條件，但有部分不太合理；其中，還有1細節讓她不禁質疑，「不知道是冒牌醫學系還是心急寫錯。」

廣告小妹在臉書PO出這篇徵婚文，表示自己相親過10幾位醫學系男生，加上周遭也充斥這類男性，所以多少能猜出背後邏輯，「先挑明說：我不反對他開的條件，更不會去嘲笑，部份條件我認為是合理的，但也有不合理的地方。」

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從截圖中可見，該男目前40歲，台大醫學系畢業，身高187公分、帥度PR70、體脂15、沒有禿頭、身體健康，「自住台北市電梯公寓，二樓室內40坪，月薪稅後30萬元。」

▲她應粉絲要求，評論這篇徵婚文。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

▲她應粉絲要求，評論這篇徵婚文。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

他表示，自己家庭背景單純、無負債，婚後不需要與公婆同住，還會煮飯做糕點；至於小孩的部分，他不排斥但也沒有一定要，若妻子決定生孩子，他願意每周花9小時在孩子身上。

至於對象的條件，首先女方要住雙北，從未結過婚及生過小孩，平均可在晚上6點半前下班，若女生不想生小孩，月薪稅後要15萬以上；若想生1個，年齡要在38歲以下，月薪稅後25萬以上；如果要2個孩子，年齡則不能超過35歲，月薪稅後至少要35萬，同時他也要求，孕妻要剖腹產，產後不餵母乳

徵婚男強調，對象職業不限，但胸部要豐滿、無假體，身高165公分以上，重點是還要膚白貌美。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，廣告小妹點出較不合理之處，直言「他有點分裂，對生育年齡及風險摸得清，卻要求不餵母乳、剖腹產。我相親過的醫學系學生，都認為自然產對產婦更好、母乳對孩子更好，原PO反其道而行，如果我沒有猜錯，他想伴侶在產後把身材改變的可能性降到最低。」

不過，她也發現可疑之處，表示BMI（身體質量指數）並不會以百分比表示，「BMI沒有％，不知道是冒牌醫學系還是心急寫錯。」

對此，網友們也紛紛笑回，「猜他金牛座，計算精明，肉慾為上」、「女生一個能賺那麼多錢的話，還結婚做什麼」、「35歲以下、膚白貌美、稅後35萬的女生，應該寧可找PR90小狼狗」、「好想看自詡帥度PR70的長相啊」、「我也覺得條件有蠻多合理之處，但不合理的地方太荒謬」。

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