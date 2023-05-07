蒼藍鴿開課「解析40種疾病」　優惠價3480元！已有700多人預購

▲蒼藍鴿也開課了。（圖／翻攝自募資平台）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多網紅或名人開課，吸引粉絲、對課程有興趣的民眾購買，近日就有網友注意到，醫師、YouTuber蒼藍鴿也開課了，名稱為「蒼藍鴿醫師的實用醫學百科」。消息一出，引發網友熱烈討論。

蒼藍鴿在臉書上表示，他的「蒼藍鴿醫師的實用醫學百科」正在募資中，他準備了半年、編輯超過萬字腳本，課程有約8小時。從專案介紹可見，他會以簡單易懂的方式，帶大家學習人體、運動、營養、疾病知識，並解析40種以上常見疾病問題。

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「蒼藍鴿醫師的實用醫學百科」原價8800元，預計7月27日開課，目前課程特價3480元，已有729人預購，募資進度已突破2430%。

消息也被轉貼至在PTT的Gossiping板上，底下網友紛紛回應，「他有執照，有資格賣吧」、「賣課又怎樣？知識和經驗本來就是要付費」、「衛教知識為什麼不能賣」、「醫學感覺蠻實用的」、「人家販售專業有什麼問題」、「至少都有真正專業」、「衛教賣課也沒什麼好噴，他有執照」、「醫師還好吧，他有照啊，自以為會的比較傻眼」。

不過，也有些網友認為，「看病費用很貴嗎」、「真的想知道隨便掛個號150元，當面問醫生不就知道了」、「買這個不如去掛號」。話題引發討論。