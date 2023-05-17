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社會 社會焦點 保障人權

「為忘記黃義交離世」8個何麗玲勸買股票　本尊親揭詐騙：勿相信

記者黃翊婷／綜合報導

近期名人遭詐騙集團利用，成立假臉書帳號誆騙民眾投資的事件頻傳。商界女強人、財經名媛何麗玲日前也在臉書發文並公開8個假帳號，呼籲大眾不要被騙，其中3個假帳號甚至利用已經過世的前立委黃義交撰寫文案，以「何麗玲為了忘記黃義交離世的噩耗」為由，誆騙民眾加入股票群組。

▲▼前立委黃義交、何麗玲。（圖／翻攝自臉書／何麗玲）

▲黃義交（左）與何麗玲（右）曾經有過一段情。（圖／翻攝自Facebook／何麗玲，下同。）

詐團成員在臉書、IG等社交平台以何麗玲的名義成立假帳號，並寫下「黃義交，半年過去了，我還是沒有忘記2022年10月17日傳來的噩耗！為了忘記這件令人痛苦的事情，我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群，想要試圖忘記這件事情」、「大家好，我是何麗玲，跑財經要懂就要自己去做，選一檔買了之後慢慢體會，賠過賺過笑過痛過才會懂，所以我深知作為散戶的艱難」等文案，誆騙民眾加入投資群組。

何麗玲遭詐團冒用。（圖／翻攝自Facebook／何麗玲）

▼▲詐騙集團冒用何麗玲名義誆騙民眾加入投資群組。

何麗玲遭詐團冒用。（圖／翻攝自Facebook／何麗玲）

何麗玲15日在臉書發文並公開8個假帳號的截圖，強調自己沒有成立這些投資群組，也沒有IG帳號，「請大家小心，勿相信、勿加入、勿點選，也請親愛的朋友們分享給親朋好友以免受騙。謝謝大家～」

何麗玲是台灣知名企業家，過去靠股票投資、房地產累積財富，目前為春天醫學美容集團總裁，1998年間曾與黃義交、周玉蔻發生三角戀情，後來黃義交承認和她交往，黃一度受到時任省主席的宋楚瑜降級處分，一直到2003年她才對外證實兩人已經分手。

▲黃義交墜樓，首次參選立委帶何麗玲大街小巷拜票模樣曝光。（圖／讀者提供）

▲黃義交首次參選立委時，曾帶著何麗玲一起上街拜票。（圖／讀者提供）

黃義交2022年10月17日在台北市內湖區的住處墜樓身亡，消息傳開後震驚社會各界。何麗玲在得知噩耗後，曾於臉書發文追憶黃義交，「漫漫紅塵，風雨人生，謝謝他帶給我的美好回憶，我，永遠懷念他！」

以下為FaceBook 詐騙假帳號及假粉絲團 請大家小心 勿相信、勿加入、勿點選 也請親愛的朋友們分享給親朋好友以免受騙。 謝謝大家～ #本人也沒有設立IG帳號

何麗玲發佈於 2023年5月15日 星期一

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