柯文哲出戰／從政關鍵時刻到來　柯文哲要證明藍綠之外的選擇就是他

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身上的「標籤」很多，素人從政、直白到近乎白目的語言、立場忽藍忽綠，自稱墨綠卻大談兩岸一家親等，有幾種立場的選民柯文哲就有多少面向，這也代表了他不同於傳統政治人物的行事風格。2024大選將至，柯文哲從政至今四處衝撞，走出一條前人未曾走過的路，如今正是畢其功於一役的時候。

當年柯文哲因為台大愛滋器官失誤捐贈案一怒之下脫去醫師袍，參選台北市長，靠著民進黨為主體的團隊在背後運籌帷幄，2014年以57.16%得票率，在國民黨大本營台北市擊退連勝文，成為改制直轄市後的首任無黨籍市長。

但上任首都市長之後，柯文哲許多發言、行事作風都不被民進黨所接受，團隊裡不少民進黨政務官提早「跳船」，導致柯第一任團隊顯得動盪不安。後續在2018年，民進黨更推派前立委姚文智參選，儘管最後柯文哲驚險勝出，最後仍讓柯綠之間徹底決裂。

但若沒有經歷過2018年的考驗，柯文哲未必能走到現在的高度與地位。柯文哲在2014年是靠民進黨當選的，2018年則幾乎靠自己的人馬驚險勝出，讓他得以繼續活躍在政壇，甚至創立民眾黨、一舉躍居台灣第三大黨。這些成就，幾乎都是靠著柯文哲獨特的個人魅力在支撐。

檢視柯文哲從政歷程，是崛起於網路世代的新世代政治人物代表。因為沒有傳統的政治歷練，這類政治人物的思考與決策邏輯常跳脫框架，且重視速成，成效必須要在短時間內就顯現，因此傳統上經營基層的優先順序就往後，更重視的是自身聲量，且極度仰賴個人魅力圈粉。

▲2024大選是柯文哲與民眾黨的關鍵一戰 。（圖／記者李毓康攝）



這樣的經營方式或許在資訊爆炸、訊息傳播快速的年代，可以在短期內生效，但反過來說，這樣淺薄的經營方式也難以長久存續，且從團隊到支持者的向心力也嚴重不足。

而台灣民眾黨，正是柯文哲應對這個問題的解答。即便最終仍走回了傳統政治的這條老路，但一個新創立的政黨，能成為台灣第三大黨，足見柯文哲驚人的個人魅力。今年大選不僅是柯文哲的重要一役，也是民眾黨的關鍵時刻，先不求在柯文哲之外是否還有第2顆太陽，要證明這是一個能夠培養人才的政黨，攸關民眾黨的長遠發展。

事實上，柯文哲早非昔日的政治素人，單憑個人魅力圈粉的方式已不足以支撐其企圖心，因此他不斷透過修正論述吸引更多選民的目光與支持，例如提出新的兩岸論述，在藍綠長期把持的台灣政壇中積極尋求突破，以溝通為核心的兩岸立場也獲得認可。

台灣的政黨政治發展多年，歷來多少政治人物都高喊台灣並非只有藍綠、台灣的選擇也不能只有藍綠，柯文哲也一樣。當年他高舉「打破藍綠高牆」旗幟一腳踏入政壇，多年下來似乎走向與藍綠相似的政黨政治一途，但他與民眾黨能否是藍綠之外的選擇？這是柯文哲必須證明的，2024年大選正是總結其從政成果時刻。