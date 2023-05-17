　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲出戰／從政關鍵時刻到來　柯文哲要證明藍綠之外的選擇就是他

▲▼ 黃珊珊選前之夜,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身上的「標籤」很多，素人從政、直白到近乎白目的語言、立場忽藍忽綠，自稱墨綠卻大談兩岸一家親等，有幾種立場的選民柯文哲就有多少面向，這也代表了他不同於傳統政治人物的行事風格。2024大選將至，柯文哲從政至今四處衝撞，走出一條前人未曾走過的路，如今正是畢其功於一役的時候。

當年柯文哲因為台大愛滋器官失誤捐贈案一怒之下脫去醫師袍，參選台北市長，靠著民進黨為主體的團隊在背後運籌帷幄，2014年以57.16%得票率，在國民黨大本營台北市擊退連勝文，成為改制直轄市後的首任無黨籍市長。

但上任首都市長之後，柯文哲許多發言、行事作風都不被民進黨所接受，團隊裡不少民進黨政務官提早「跳船」，導致柯第一任團隊顯得動盪不安。後續在2018年，民進黨更推派前立委姚文智參選，儘管最後柯文哲驚險勝出，最後仍讓柯綠之間徹底決裂。

但若沒有經歷過2018年的考驗，柯文哲未必能走到現在的高度與地位。柯文哲在2014年是靠民進黨當選的，2018年則幾乎靠自己的人馬驚險勝出，讓他得以繼續活躍在政壇，甚至創立民眾黨、一舉躍居台灣第三大黨。這些成就，幾乎都是靠著柯文哲獨特的個人魅力在支撐。

檢視柯文哲從政歷程，是崛起於網路世代的新世代政治人物代表。因為沒有傳統的政治歷練，這類政治人物的思考與決策邏輯常跳脫框架，且重視速成，成效必須要在短時間內就顯現，因此傳統上經營基層的優先順序就往後，更重視的是自身聲量，且極度仰賴個人魅力圈粉。

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024大選是柯文哲與民眾黨的關鍵一戰 。（圖／記者李毓康攝）

這樣的經營方式或許在資訊爆炸、訊息傳播快速的年代，可以在短期內生效，但反過來說，這樣淺薄的經營方式也難以長久存續，且從團隊到支持者的向心力也嚴重不足。

而台灣民眾黨，正是柯文哲應對這個問題的解答。即便最終仍走回了傳統政治的這條老路，但一個新創立的政黨，能成為台灣第三大黨，足見柯文哲驚人的個人魅力。今年大選不僅是柯文哲的重要一役，也是民眾黨的關鍵時刻，先不求在柯文哲之外是否還有第2顆太陽，要證明這是一個能夠培養人才的政黨，攸關民眾黨的長遠發展。

事實上，柯文哲早非昔日的政治素人，單憑個人魅力圈粉的方式已不足以支撐其企圖心，因此他不斷透過修正論述吸引更多選民的目光與支持，例如提出新的兩岸論述，在藍綠長期把持的台灣政壇中積極尋求突破，以溝通為核心的兩岸立場也獲得認可。

台灣的政黨政治發展多年，歷來多少政治人物都高喊台灣並非只有藍綠、台灣的選擇也不能只有藍綠，柯文哲也一樣。當年他高舉「打破藍綠高牆」旗幟一腳踏入政壇，多年下來似乎走向與藍綠相似的政黨政治一途，但他與民眾黨能否是藍綠之外的選擇？這是柯文哲必須證明的，2024年大選正是總結其從政成果時刻。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
買豆漿沒忍住！《原子》偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」
快訊／馬刺抽中「狀元籤」！　NBA選秀順位出爐
小甜甜「私下突冒異常」！　工作人員目睹憂：狀況不好
黃志瑋當街「激吻熊抱小隻女」！　2人摸遍全身
起底李燕老公「新店陳大少」！相識18年都是再婚　2優點讓她認
「徐巧芯助理」賓士遭砸！　建國高架濺血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲出戰／從政關鍵時刻到來　柯文哲要證明藍綠之外的選擇就是他

柯文哲出戰／2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

柯文哲出戰／拼關鍵少數！極大化民眾黨選票　瞄準中壯年族群

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

柯文哲出戰／下鄉「全台跑透透」拚陸戰　團隊「鐵三角」正式成形

郭台銘尋合作「自己把話堵死」　柯文哲：好像跟我沒關係

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦　「我們從來不知他想幹嘛」

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字：無力反抗

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　還原QA前後文看這裡

誠創科技「淨值淪負數」　6／16確定下市！

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

柯文哲出戰／從政關鍵時刻到來　柯文哲要證明藍綠之外的選擇就是他

柯文哲出戰／2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

柯文哲出戰／拼關鍵少數！極大化民眾黨選票　瞄準中壯年族群

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

柯文哲出戰／下鄉「全台跑透透」拚陸戰　團隊「鐵三角」正式成形

郭台銘尋合作「自己把話堵死」　柯文哲：好像跟我沒關係

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦　「我們從來不知他想幹嘛」

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字：無力反抗

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　還原QA前後文看這裡

誠創科技「淨值淪負數」　6／16確定下市！

賈吉瞄休息室被貼「作弊仔」標籤　他很不爽：編造故事

范冰冰「猛虎下山」禮服稱霸坎城紅毯　氣勢大勝前輩鞏俐

「迷因幣」佩佩蛙幣17天價飆70倍　最高市值555億台幣

4生肖上天眷顧！　越孝順越好命

台南白車拒檢落跑！25歲男狂衝30m就自撞GG　車上搜出K毒

夫妻登小奇萊歩道老公突倒地昏迷　花蓮南投警消電擊4次搶救

疑與詐騙集團勾結！調高轉帳額度　銀行女行員遭聲押禁見

苗栗檳榔攤遭侵入損失10萬　竊賊清空垃圾桶裝贓物

台積電漲3元至508　指數開盤小漲28點站穩15700

快訊／馬刺勇奪「狀元籤」　NBA 2023年選秀順位抽籤出爐

好奇企鵝被拍晃頭觀察　直盯→張嘴想咬攝影機

政治熱門新聞

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

賴清德：台北市房價所得比不至於繼續攀升

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字

大學生逼問台獨　賴清德：不會宣布台灣獨立

《彭博》：國民黨將徵召侯友宜

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　QA前後文看這裡

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

陳致中獻入獄第3日親筆信　讀張學良自認「小巫見大巫」

確定徵召！朱立倫邀侯友宜出席中常會　北北基桃市長合體展團結

更多熱門

相關新聞

2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

民眾黨主席柯文哲決心參選2024總統大選，5月20日將召開記者會說明參選總統理念。而這次大選也是民眾黨成立後，首次正式面對總統級的全國性大選挑戰，考量到資源、基層組織不若對手，空戰勢必是民眾黨選舉過程中的重中之重，不僅計畫擴大發言人團隊強化對外溝通，也倍增文宣小組人力、開節目，將自媒體的效益發揮到最大。

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

民進黨高層解析7民調　郭台銘超車侯友宜

民進黨高層解析7民調　郭台銘超車侯友宜

蔣萬安拚長照500床政見　聯醫急診爆滿

蔣萬安拚長照500床政見　聯醫急診爆滿

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

兩岸若開戰　前軍官曝1地點最危險

根本「愛馬仕博士」！　主播郭惠妮曝「搭配原則」不用驗就知真假

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

駕駛轉彎「後面冒出行人」　慘罰3600元！全場吵翻

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫：是癌

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面