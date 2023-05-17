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兩岸路線比一比　學者：賴清德有疑慮、侯友宜缺論述、柯文哲搖擺

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰藍綠白人選底定，民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲3強競逐。針對其兩岸論述，中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析，賴清德喊「和平保台」對中國來說不具說服力，台灣人民則是信者恆信；兩岸政策協會研究員吳瑟致指，侯友宜缺乏對兩岸議題深入的觀點；至於柯文哲，廖達琪說，柯文哲「搖擺路線」沒有特色，需要說服人民「兩岸和平台灣自主」是什麼？

賴清德自稱「務實的台獨工作者」　兩岸無法交流責任在中國

賴清德昔日曾自稱「務實的台獨工作者」，所謂「務實」就是根據事實，台灣已是主權獨立國家，不必另行宣布台獨，中華民國的主權跟中共互不隸屬，中華民國台灣的未來要由2300萬人決定，同時也強調，盼與中國合作交流，但目前兩岸情勢變化的責任不在台灣，在中國，無法交流合作是因為中國本身的選擇。

對此，吳瑟致表示，儘管中國無法接受賴清德站在中華民國、台灣主權的論述，不過，「兩岸互不隸屬」符合台灣人民的認知，也符合多數民主國家看待台灣的立場，例如美國眾議院外委會近日通過「台灣國際團結法案」，指聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣，試圖藉此拓展台灣的國際空間，討論美台如何深化外交關係。

不過，廖達琪持不同觀點認為，人民對於賴清德「務實的台獨工作者」論述印象深刻，雖然賴清德講得很清晰，但民眾對於是否有兩岸情勢緊繃、發生戰爭等危險依舊存疑，畢竟總統蔡英文的兩岸路線更溫和，然而執政期間兩岸的互動依舊趨近於零，賴清德提出「和平保台」，加上與深綠關係密切，有「台獨金孫」的印象，對中國來說不具備說服力，對台灣人民來說，則是信者恆信、不信者恆不信。

侯友宜反對一國兩制　迴避九二共識、主張「中華民國是台澎金馬」

侯友宜日前曾針對兩岸議題發表談話指，兩岸本身要務實做好交流，降低誤解，同時他也在市議會應詢時明確表態「反對一國兩制」、「中華民國是台澎金馬」等語。廖達琪分析，根據民調，台灣有超過8成的民眾反對一國兩制，因此侯友宜的說法符合多數民意，而侯友宜模糊處理九二共識，目前對於兩岸議題採取「儘量不要被糾纏、謹慎保守」的策略，儘量讓兩岸路線模糊，因為持續重申「維持現狀」對岸不見得聽得進去，但這句話在國內又有市場。

廖達琪建議，侯友宜稱「中華民國是台澎金馬」，是務實針對台灣現狀、闡述中華民國的治權，未來在論述上可以補上《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，讓說法回歸務實，同時也涵蓋中華民國的法理。她補充，相信侯友宜在被提名為總統候選人後，應該會對對岸有個說法或喊話，對美國也會有說法和喊話。

吳瑟致進一步指出，侯友宜在兩岸議題長期缺乏深入的觀點，儘管他在說法上迴避九二共識，但這已經被寫進中國國民黨黨綱，因此他無法迴避，尤其進入總統大選後，總統候選人對於涉及國家地位的議題必須有一定的表態，不能夠再四兩撥千斤，而是必須正面表態，說明自己的兩岸論述與國民黨過去論述有和相同、相異之處，與對手相較又有哪些不同，否則他將無法面對國民黨支持者，甚至全國人民的考驗。

柯文哲昔日喊兩岸一家親　拋「兩岸和平、台灣自主」論述

柯文哲過去曾在雙城論壇晚宴提及「兩岸一家親」，又拋出兩岸政策應遵守「五個互相」，呼籲兩岸應互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解；他在展開總統競選之路後，提出「兩岸和平、台灣自主」兩岸論述總體方針。不過，廖達琪直言不諱地說，柯文哲透過「兩岸一家親」讓中國開綠燈，台北市長任內舉辦雙城論壇，因此他在中國眼中的信任度大於賴清德，不過，他在國內想走「超越藍綠」的路線，這種說法是否能讓想要與中國保持距離的中間選民、年輕選民埋單，仍是未知數。

廖達琪並指，柯文哲的麻煩倒不是兩岸論述，而是他的「搖擺路線」沒有特別突顯的特色，是否能在3人競逐中取得優勢。她分析，柯文哲現在的作法傾向傳統國民黨，可是他喊「台灣自主」又會讓人覺得，你能做到什麼程度？或是只要參考參考就好，反正贏的機會也不大？

吳瑟致補充，總統處理國政並非台北市長市政交流這麼簡單，還涉及國際關係的層次，然而，柯文哲日前訪美被評為「迷航之旅」，沒有接觸到重要、權威性人士，遑論向美國解釋台灣與美國、中國的關係，更進一步提出完整論述。

吳瑟致說，柯文哲跟侯友宜一樣，因為長期以來沒有涉入兩岸議題的經驗，只能提到比較空泛的概念，例如「兩岸一家親」，並未深入到最核心的問題：中華民國與中華人民共和國的關係、台灣如何拓展國際空間；另外柯也必須留意，是否被中國當作合作打擊主要敵人的「次要敵人」，甚至變成中國的棋子，這是他未來的挑戰。

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