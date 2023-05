烏克蘭巴赫姆特「前線推進」影片曝光　打到俄軍滿地掉裝備

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭軍方15日表示,在烏東前線的巴赫姆特(Bakhmut)保衛戰,首度成功反擊俄軍。英國媒體《天空新聞》(Sky News)也獨家曝光烏軍在推進的影片,滿地都可以見到俄軍遺留或丟棄的裝備,甚至還有許多俄軍遺體等待處理。

《天空新聞》報導指出,當地的嚴冬已轉為春天,泥濘的農村小路已經變得乾硬,季節更迭為烏軍迎來情勢的轉變,在巴赫姆特周圍的開闊地帶,他們正在向敵軍佔領區推進。

戰爭研究所(Institute for the Study of War)推估,烏軍於上周收回了巴赫姆特周圍約10平方英里(約25平方公里)的領土。

▲烏軍在巴赫姆特逐漸推進當中。(圖/達志影像/美聯社)



烏軍「第三旅」士兵帶領《天空新聞》記者,展示他們所佔領的俄軍散兵坑,滿地都是俄軍遺留的個人裝備,像是軍靴、頭盔、用過的止血帶、破掉的軍服等等。

一位剛從交戰區回來的士兵向《天空新聞》表示,「皮卡車上都是俄軍遺體,被我們擊殺的,也許是被迫擊砲擊中,這邊有許多遺體,太多了。」

還有一位受訪的士兵指出,「我們當然很樂觀,我們知道我們在做什麼,知道如何進攻或防守,也許2年、3年、5年,相信我們最終會獲勝。」