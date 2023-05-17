俄軍宣稱擊中基輔「愛國者防空系統」　美國透露：正在評估損害

▲俄羅斯聲稱，擊中部署在基輔的「愛國者防空系統」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭首都基輔16日凌晨遭俄軍猛烈空襲，使用了無人機、巡弋飛彈，甚至還有彈道飛彈。俄羅斯國防部對此宣稱，擊中部署在基輔的美國製「愛國者防空系統」。烏克蘭方面對此不發表評論，不過美國方面則透露，正在評估損害情況。

根據CNN報導，一名美國官員表示，受到烏克蘭當地時間16日清晨，俄軍對基輔及其周邊地區發射飛彈，美國製造的愛國者系統可能受損，但並未被摧毀。

這位官員說，美國仍在評估損失的程度，這將決定這一套受損的系統，應該完全撤回，還是由烏克蘭人就地修復。

▲俄羅斯2022年試射「匕首」極音速飛彈。（圖／達志影像）



烏克蘭16日表示，烏軍擊落了俄羅斯發射的18枚飛彈，包括6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

不過對於俄軍聲稱「匕首」極音速飛彈擊中基輔的愛國者防空系統，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）回應表示，「我們無法對此發表評論，我們不會對俄羅斯消息來源發表評論。」

烏克蘭目前在擁有2套愛國者防空系統，1套由美國捐贈，1套由德國和荷蘭共同捐贈，目前尚不清楚是哪一套系統受到損壞，以及受損的詳情。