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穿軍服「鬼切追撞」被控逼車：軍人開成這樣？八軍團證實他身分

▲▼超車追撞「鬼切男」下車穿軍服。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流平台）

▲高雄鬼切超車發生追撞，男子下車身穿軍服。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流平台）

記者許力方／綜合報導

37歲蔡姓男子投訴，日前開車行經高雄鼓山果貿社區附近時，有一輛紅色汽車沒打方向燈「鬼切」超車，還在前方急剎，導致追撞，懷疑遭到惡意逼車，更傻眼的是，對方下車時竟身穿軍服，讓他驚訝「為什麼軍人會開車開這樣？」全案交由警方釐清肇責。事後八軍團也證實，紅車駕駛為四支部士兵，將再教育官兵遵守交通規則。

蔡男透過臉書「翻轉台灣交通違規平台」公布了這段行車紀錄器影片，畫面顯示，事發於13日上午8時許，他開車行經中華一路時，前方一輛紅色汽車右轉，沒有打方向燈緩慢向左靠，他繼續直行快車道，沒想到，就在路口分隔島處，紅車竟然突然加速「鬼切」，向左彎到他前方，還急剎了一下，2秒內發生追撞。雙方馬上停車，對方穿著一身軍服軍帽下車察看自己車尾，這一幕讓當事人不敢相信。

▲▼超車追撞「鬼切男」下車穿軍服。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流平台）

蔡男事後向媒體投訴，自己的右前車頭霧燈被撞出一個洞，紅車也刮傷左後方板金，不滿指控「有點驚訝為什麼軍人會開車開這樣？」他還原當時以為紅車是要直行、沒有要切他車道，因為沒有看到方向燈，接下來就忽然加速在前方急煞停下，讓他相當錯愕，對方下車後不發一語，沒有講解或道歉，「不太像是軍人會做的」，事後都沒有任何動作、沒有任何溝通，懷疑對方故意在逼車，「如果跟我道個歉，可以大事化小、小事化無。」

雙方當下報警處理，鼓山警方指出，兩人都沒有酒駕，肇事原因是否涉及惡意逼車或爭道駕駛仍待交通大隊進一步調查行車紀錄器、雙方說法，並根據測繪釐清肇事責任，若屬實將依規定製單舉發。其中變換車道未打方向燈可罰600至1800元。

另外，八軍團稍晚也對外證實，紅車駕駛為陸軍第四地區支援指揮部的王姓士官，軍方除了配合警方調查，也援引為例，再教育官兵遵守交通規則及行車禮讓觀念。

▲▼超車追撞「鬼切男」下車穿軍服。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流平台）

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