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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三腳督郭台銘民調超車侯友宜　2群眾成勝出優勢

▲▼ 郭台銘【為台為民全民造勢】板橋場。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨將於17日公布2024總統徵召人選，鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜2人誰能勝出備受各界關注。根據《年代民調中心》公布的最新民調，三腳督狀況下，若由民進黨賴清德對上侯友宜及民眾黨的柯文哲，則支持度依序為33.3%、28.3%、19.7%；如果國民黨候選人由郭台銘出馬，則賴清德33.5%、郭台銘30.0%、柯文哲13.1%。

進一步交叉分析顯示，藍綠白的對戰組合中，郭台銘泛藍票雖只能拿到64.0%，輸給侯友宜的72.5%，但在民眾黨或中立選民中，以40.8%、21.2%贏過侯友宜的10.8%、18.2%。

在藍綠對戰下，賴清德支持度拿41.4%、侯友宜40.7%；若國民黨換郭台銘出戰，則賴清德40.5%、郭台銘40.0%。

另調查也問到，民眾最在意的議題前三名為「經濟發展」佔43.9%，其次為「社會治安」32.0%、「工作就業」23.4%。對於誰最有能力解決民眾最在意的問題，賴清德獲22.6%支持度，郭台銘為21.8%，侯友宜為13.9%。

本次民調由年代民調公司執行，調查對象為戶籍在台澎金馬地區年滿20歲一般民眾。調查方法為電話訪問，調查時間自112年5月9日到11日；抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00個百分點，調查資料依母體性別、年齡、縣市、教育程度加權處理。

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