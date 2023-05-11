最新民調：賴清德逾3成獨強　三腳督侯友宜24%小輸郭台銘26.2%

▲副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

紛擾多時的國民黨2024總統候選人徵召即將塵埃落定，中華亞太菁英交流協會11日公布總統大選最新民調，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德的聲勢仍然在2024大選中獨走，對上新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，支持度分別是35.2%、24%、25.6%；而若國民黨派出鴻海集團創辦人郭台銘，賴、郭、柯民調分別是33.8%、26.2%、24.4%。

民調結果顯示，當詢問明年的總統選舉，如果參選的人是賴清德、侯友宜和柯文哲的組合，民眾的支持度分別是35.2%、24%、25.6%，柯文哲小勝侯友宜1.6個百分點；如果是賴清德、郭台銘和柯文哲的組合，民眾的支持度分別是33.8%、26.2%、24.4%，郭台銘反而微幅領先柯文哲1.8個百分點，無論是哪一種組合，賴清德都仍是穩定領先。

此外，民調結果顯示，檢視上述兩組對比題的支持度，儘管郭台銘（26.2%）是高於侯友宜（24%）2.2個百分點，但其實侯友宜、郭台銘、柯文哲支持度的差距都在誤差範圍，三人緊貼，沒有人獨強。中華亞太菁英交流協會指出，國民黨內郭、侯兩人民調膠著拉鋸，另一方面也暗示了，不論國民黨最後徵召誰，柯文哲都不無可能複製去年競選新竹市長的高虹安「藍白棄保」的選戰模式。

有鑑於此，本次民調特別設計了「柯文哲變數」對總統大選的可能影響。結果顯示，當先被提示，柯文哲如果當選機會不大，賴、侯、柯支持度分別為37.9%、33.4%、15.7%，賴、郭、柯則是38.8%、34%、14%。兩組之中，賴清德一樣維持穩定領先，而柯文哲支持度都約有15％，且郭台銘的支持度同樣略高於侯友宜。

中華亞太菁英交流協會表示，在明確提示後，柯文哲的支持度雖流失約10%，但15%的支持度仍然比郭台銘日前說柯文哲只剩10%還要高出不少，這也顯示，即使柯文哲在2024的總統大選中敬陪末座，也仍有很大的影響力；另一方面，民眾黨在不分區立委席次的得票，如能和柯文哲的總統得票連動，恐不容小覷。

再者，民調直接詢問了「侯友宜、郭台銘，誰參選對國民黨有利」，有46.3%的民眾認為是侯友宜，而有34.1%認為是郭台銘，侯友宜領先郭台銘的差距不小。

中華亞太菁英交流協會說明，若比較上述民眾「對於國民黨候選人的支持度」、和「誰參選對國民黨有利」的民調，則會發現：即便只看民調數字，究竟是要徵召「支持度較高的候選人」，還是「對國民黨選舉有利的候選人」，也會變成各說各話。正因為國民黨沒有舉辦初選，採用徵召；又因為徵召機制、條件不明，恐會爭議不斷。而國民黨徵召在即，面對不明確的徵召機制，恐增加未來的整合難度。侯、郭如兩敗俱傷，得利的會不會是柯文哲則有待觀察。

最後，民調也詢問了「賴清德、侯友宜、郭台銘和柯文哲這四位當中，哪一位最符合民眾心目中總統的形象」，結果顯示，34.5%民眾認為賴清德最符合心目中的總統形象，而侯友宜、郭台銘、柯文哲三人差距不大，都在18%上下。

本次民調訪問係於2023年5月8日至5月9日進行訪問。此次成功訪問1032位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

▼中華亞太菁英交流協會公布總統大選最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）