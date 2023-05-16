推動性平！打造性別友善城市　花蓮榮獲金馨獎優等

▲▼花蓮縣榮獲第21屆金馨獎優等佳績，由縣府參議彭偉族（右）代表接受行政院頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動「111年行政院辦理直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」獲第21屆金馨獎優等佳績，日前由花蓮縣府參議彭偉族代表接受行政院頒獎。花蓮致力打造各項性平措施呈現族群多元特色，並與地方民間團體有良好合作互，大獲考核委員肯定。

花蓮縣府為將性別平等概念深植於同仁及各項政策中，訂有「花蓮縣政府推動性別主流化實施計畫」，於性別機制、性別意識培力、性別影響評估、性別統計、性別預算等各面項實施；另為打造花蓮成為幸福友善城市，推出多項孕婦照護及幼童照顧措施，打造全人全家全程的照顧環境。

縣長徐榛蔚表示，婦女朋友撐起花蓮半邊天，是穩定社會不可或缺的堅定力量。截至今年4月底全縣女性人口數共158,233人（佔49.6%），如何提昇婦女福利與權益、落實性別平等，一直是縣政府努力的目標。

徐榛蔚上任後針對孕婦及新生兒啟動「婦嬰照護2.0-七大好孕禮」，推動花蓮縣11家產檢醫療院所、13家衛生所，執行「高風險孕產婦健康管理」、「婦嬰照護營養券」及「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」等婦嬰照護三大方案。另外擴充「母血唐氏症篩檢」、「妊娠糖尿病篩檢」、「百日咳疫苗」、「泌乳諮詢門診」等四項婦嬰照護方案，提升花蓮縣孕產婦及新生兒全方位照護。

為鼓勵民眾生育，減輕家長育兒負擔，推動多項未滿2歲幼童照顧津貼，包括新生兒每胎補助2萬元、育兒津貼依胎次每月5千至7千元及送托縣府準公共托育人員／托嬰中心補助托育費用每月依胎次及經濟條件補助8,500元至14,500元，只要家中有未滿2歲的幼童都能依不同的條件獲得補助，減輕父母育兒的經濟負擔。

花蓮縣政府也在花蓮市、鳳林鎮及玉里鎮各開設公共托育家園，於新城開設公共托嬰中心，未來將於吉安及壽豐布建公立托嬰中心。此外，也於各區開辦親子館，目前由北到南已設置新秀、洄瀾、吉安、鳳林、玉里及豐濱6處親子館，光復親子館也在建置中預計於9月開幕，提供家長與6歲以下孩子共玩、共學、共讀的空間，另將透過公私協力實踐一鄉一親子館之施政目標。

性别平等的目標是使所有性別皆能在整個社會生活中平等對待，而不只是在政治、工作或其他政策規定的領域，而性別平等的推動是創造友善城市的長久之計，花蓮縣府將持續推動性別主流化、落實CEDAW，結合企業、民間團體、鄰里推動性別平等措施，積極消除家庭、社區、學校、職場、社會上各角落的性別歧視，讓花蓮縣成為性別友善之幸福城市。

