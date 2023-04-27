　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局積極運用多元策略　建立友善職場環境

▲台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動市長黃偉哲建立勞資友善環境政見，實現「希望家園」之施政理念，為保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展，台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。

勞工局長王鑫基表示，經分析近3年的違法樣態以「延時工資（加班費）未依規定給付」為佔比最多，顯見各事業單位的勞資爭議問題，仍以加班費的計算與給付為多數，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，然疫情期間事業單位有減少人員雇用或臨時趕工的情形，個案上有部分差異，雇主應就各休假類型與所有勞工明確約定，並釐清出勤工資給付標準，如有使勞工加班之情事，應依延長工作時間或休息日工作當日之工資計算標準發給工資，以減少爭議發生。另外，勞工為雇主營運的重要資產，亦是共同打拼的夥伴，然勞動亦會疲乏，應依法給予勞工例假日及休息日，並留意延長工時上限，讓勞工可以獲得充分的休息。

▲台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基進一步表示，裁罰不是唯一手段，勞工局檢查時發現，事業單位多不熟悉勞動法令，常在被告發後方知未達到法令的規範，故勞工局亦運用輔導及宣導等多元方式，於2022年度總計辦理85場次宣導會，希望能有效督促企業主知法、守法。且為讓勞工朋友可以快速瞭解勞基法重點內容，亦針對常見提問與迷思製作簡單易懂的宣導圖卡，並在勞工局網站－「秒懂勞工權益資訊報你知」專區及勞工局專屬網頁「台南呷頭路」臉書加強宣傳。

▲台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基強調，為維護台南市勞工朋友相關權益及避免事業單位誤觸法令，除實施勞動檢查，2023年度勞基法宣導會已陸續開始實施，相關活動訊息亦將置於職安健康處官網　（網址：https://lsic.tainan.gov.tw/data-70061），歡迎台南市雇主及勞工朋友共同與會及交流，實體宣導會的宣導內容及講義也置於專區，可供無法報名參加或有事不克參加者也能透過網路學習。所以，請事業單位或勞工朋友善用市府資源，如不諳法令，可主動向勞工局職安健康處洽詢或申請輔導，申請方式均不受限，歡迎本市事業單位多加利用此項服務。

勞工局長王鑫基並提醒，2023年新制上路，自1月1日起，國民法官制度上路，依據國民法官法第39條規定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，應給予公假，且不得做出任何職務上不利處分，請各事業單位亦須留意，讓來自百工百業的勞工朋友們能夠無後顧之憂，安心參與審判，共創勞資雙贏局面。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
藍寶堅尼、勞斯萊斯停一排！　2億豪車隊伍吸睛
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東環保局取締亂貼亂掛廣告　改善率提升62%

消防安全設備「無缺失申報」將上路　南消四大辦理安檢訓練

力拚雲林良品進軍國際…張麗善率團訪星大型物流商及超市集團

環球科技大學與精英國際教育集團　攜手培育幼教人才

佑民醫院feat.敏惠醫專簽約推產學合作　助學生培養專業銜接社會

台南勞工局積極運用多元策略　建立友善職場環境

防汛強化水域整備　南消二大隊溪漲救溺演練

高雄市警局暖心慶勞動節　送量販店禮券...感謝員工辛勞

國小學童參訪台東分局　開心體驗警察工作

施秀菊融合傳統與現代　「嚮．光─琉璃之路」屏美館即日起展出

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台東環保局取締亂貼亂掛廣告　改善率提升62%

消防安全設備「無缺失申報」將上路　南消四大辦理安檢訓練

力拚雲林良品進軍國際…張麗善率團訪星大型物流商及超市集團

環球科技大學與精英國際教育集團　攜手培育幼教人才

佑民醫院feat.敏惠醫專簽約推產學合作　助學生培養專業銜接社會

台南勞工局積極運用多元策略　建立友善職場環境

防汛強化水域整備　南消二大隊溪漲救溺演練

高雄市警局暖心慶勞動節　送量販店禮券...感謝員工辛勞

國小學童參訪台東分局　開心體驗警察工作

施秀菊融合傳統與現代　「嚮．光─琉璃之路」屏美館即日起展出

竹北特斯拉車主別哭！　有投保「車體險乙式」可理賠

義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

地方熱門新聞

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

南投縣舉辦性別平等吉祥物命名活動

勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

台南歸仁地政照護員工健康

執行署台南分署法拍會5/2登場

苗栗完工2個月溜冰場滿滿補縫　議員開轟

嘉義縣打造友善育兒環境

高職打工族靠職訓來翻轉自己人生

更多熱門

相關新聞

新鮮人「平均月薪3.4萬」　逾2成從事製造業

新鮮人「平均月薪3.4萬」　逾2成從事製造業

為了解勞工初入職場薪資水準，勞動部彙整大數據資料，編算畢業生初入職場薪資統計，2022年職場新鮮人約16.9萬人，平均月薪為3.4萬元，其中22.3％從事製造業占比最高。

台南市中心40年↑飯店求售潮湧現　最給力潛在買家是他們

台南市中心40年↑飯店求售潮湧現　最給力潛在買家是他們

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！ 網友：看對話就知道在反諷啊

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！ 網友：看對話就知道在反諷啊

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

即／佔用電動汽車充電車位　台南這天起開罰1200

即／佔用電動汽車充電車位　台南這天起開罰1200

關鍵字：

台南勞工局友善職場環境

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面