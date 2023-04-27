台南勞工局積極運用多元策略　建立友善職場環境

▲台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動市長黃偉哲建立勞資友善環境政見，實現「希望家園」之施政理念，為保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展，台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。

勞工局長王鑫基表示，經分析近3年的違法樣態以「延時工資（加班費）未依規定給付」為佔比最多，顯見各事業單位的勞資爭議問題，仍以加班費的計算與給付為多數，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，然疫情期間事業單位有減少人員雇用或臨時趕工的情形，個案上有部分差異，雇主應就各休假類型與所有勞工明確約定，並釐清出勤工資給付標準，如有使勞工加班之情事，應依延長工作時間或休息日工作當日之工資計算標準發給工資，以減少爭議發生。另外，勞工為雇主營運的重要資產，亦是共同打拼的夥伴，然勞動亦會疲乏，應依法給予勞工例假日及休息日，並留意延長工時上限，讓勞工可以獲得充分的休息。

勞工局長王鑫基進一步表示，裁罰不是唯一手段，勞工局檢查時發現，事業單位多不熟悉勞動法令，常在被告發後方知未達到法令的規範，故勞工局亦運用輔導及宣導等多元方式，於2022年度總計辦理85場次宣導會，希望能有效督促企業主知法、守法。且為讓勞工朋友可以快速瞭解勞基法重點內容，亦針對常見提問與迷思製作簡單易懂的宣導圖卡，並在勞工局網站－「秒懂勞工權益資訊報你知」專區及勞工局專屬網頁「台南呷頭路」臉書加強宣傳。

勞工局長王鑫基強調，為維護台南市勞工朋友相關權益及避免事業單位誤觸法令，除實施勞動檢查，2023年度勞基法宣導會已陸續開始實施，相關活動訊息亦將置於職安健康處官網 （網址：https://lsic.tainan.gov.tw/data-70061），歡迎台南市雇主及勞工朋友共同與會及交流，實體宣導會的宣導內容及講義也置於專區，可供無法報名參加或有事不克參加者也能透過網路學習。所以，請事業單位或勞工朋友善用市府資源，如不諳法令，可主動向勞工局職安健康處洽詢或申請輔導，申請方式均不受限，歡迎本市事業單位多加利用此項服務。

勞工局長王鑫基並提醒，2023年新制上路，自1月1日起，國民法官制度上路，依據國民法官法第39條規定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，應給予公假，且不得做出任何職務上不利處分，請各事業單位亦須留意，讓來自百工百業的勞工朋友們能夠無後顧之憂，安心參與審判，共創勞資雙贏局面。