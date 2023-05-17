經濟學人：台灣是否淪陷「日本是關鍵」　美日聯手考驗大

▲日本自衛隊若要介入台海，還必須經過重重難關。（圖／翻攝自日本自衛隊官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

台海一旦發生戰爭，除了台灣本身與美國的努力以外，外媒分析認為，日本可能是決定台灣是否淪陷的關鍵，若日本參戰，戰勝的可能性就會大增。不過日本地緣接近台灣、中國，政、軍又和美國高度合作，是否介入台海戰爭還需要克服相當多問題。

英國《經濟學人》分析，以地理位置而言，日本處於台海戰爭的最前線，因最西端的島嶼距離台灣只有111公里。

美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）最新一次戰爭模擬結果指出，日本是台灣是否淪陷的關鍵，美軍需要利用在日本的美軍基地，而日本部隊一旦參戰，戰勝的可能性就會大增。

雖然日本前防衛大臣小野寺五典與自民黨眾議員大塚拓都分別說過，若台海發生危機，日本很可能會介入協防，不可能不參與；然而實際上參與程度多深多廣，或以何種方式參與，就是較曖昧不明的地方。

若美國真的協防台灣，必須獲得日方批准才能使用在日軍事基地，中國此時就可能向日本提議只要拒絕美國，日本就不會受到戰爭波及，同時美方也會提醒這決定的後果，等同「美日同盟結束」。

此外，日本的自衛隊只有在本身遭攻擊時才能動武，但2015年通過的法令，允許自衛隊在其他國家遭受攻擊，且日本國會認定威脅日本存亡時，可以派兵介入，代表只要條件充分，自衛隊從二戰後的束縛就可輕易解開。

日美若要在戰場上協同合作，程度會比韓美之間來得難，一是日本過去主要作為美軍力量的投射平台，韓國卻是與美國軍事夥伴，二是日、美軍隊指揮系統未整合，韓美聯合則已深度整合成單一指揮鏈。

因此日本若要備戰還得「更新」兩國同盟的相關機構，不過軍事部隊合作方面，三澤基地（Misawa）就是兩軍罕見的聯合基地，飛行員在空中可同步作戰，但還需要更大規模整合。

日本已著手規劃永久性聯合總部，預計成為美國印太司令部的對應機構，但需耗時數年，美國的指揮系統也必須進行調整，解決駐日美軍沒有實質指揮的問題。