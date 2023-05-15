統聯個資外洩急關官網！乘客「狂接詐騙電話」　被騙網友崩潰索賠

▲統聯客運暫時關閉官網及APP訂票功能。（圖／業者提供）

記者李宜秦／台北報導

統聯客運疑似遭到駭客攻擊，導致消費者個資外洩，許多乘客抱怨「接到詐騙電話」，詐騙集團甚至知道消費者在何時預定幾張車票，有網友坦言「被騙了，我已經去警局辦案，要求統聯賠償」。統聯則於12日在臉書粉專貼出防詐騙提醒，呼籲乘客小心提防詐騙電話，目前統聯已關閉官網及APP訂票功能。

統聯在12日於臉書官網發布防詐騙特別提醒，並指出，統聯客運不會要求乘客在電話中提供任何的銀行帳戶及信用卡資料，也絕對不會要求乘客前往ATM提款機操作解除分期付款或退款，如果接獲不明人士電話，假冒統聯客運客服人員、金融機構、檢調單位之名，要求您提供相關資料，請勿提供任何資料，以免受騙上當，並立即撥打警政署防詐騙詢專線165求證。

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▲統聯客運遭駭客入侵個資外洩，近日貼出防詐騙提醒。（圖／翻攝自Facebook／統聯客運）



該篇貼文底下已有大批受害網友，網友紛紛留言「資料都外洩了，一直接到詐騙電話」、「我接到電話，他說系統出錯重複刷到20張票」、「剛剛馬上接到電話，問我幾號是不是有訂票，地點日期都知道，看一下那天有訂票，說因系統導致我的訂單下了20筆，要給8折優惠。統聯你們乘客個資是不是外洩了，詐騙集團居然拿到我們的手機號碼和真實的訂單資訊….跟威秀影城一樣詐騙手法」。

已有乘客不幸受騙，也在貼文下留言「我被騙了，他們說得出所有相關資料，我笨，但是統聯讓個資外洩導致詐騙，我已經去警局辦案，我要求統聯做出賠償」。

交通部公路總局表示，本案係因統聯客運公司上周接獲乘客反映有詐騙訊息，為避免民眾受害，統聯預防性暫時關閉官網訂票及統聯APP訂取票功能。民眾後續如有購票需求，可利用臨櫃、四大超商、萬達通APP、客路APP等管道購票。

統聯客運已協請資安人員至該公司進行初步鑑識，預計2天後可有初步結果，本所將依規定進行查核作業。