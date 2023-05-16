她說對我有感情！癡情男匯150萬追神秘女　最後加碼45萬夢醒了

▲高雄男匯款追愛神秘女，所幸在銀行行員及時報警攔阻，才保住血汗錢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮一名67歲徐姓男子，日前在網路認識一位美女，該女子每天對徐男噓寒問暖關懷備至，待他身陷情海後，誆稱可幫忙操作虛擬貨幣投資，要求前往匯款。徐男4月起陸續匯出150萬，但從沒見過該女子一面，最後要再加碼45萬時，被銀行行員及時報警攔阻，才保住血汗錢。

前鎮警分局一心路派出所10日接獲轄內銀行通報，稱有民眾準備匯出鉅款，疑似遭受詐騙。據了解，這名家住前鎮區的徐男在網路交友認識一名陌生女子，雙方熟稔一段時間後，該名「女子」續以投資虛擬貨幣為由，唆使徐男匯出款項，這次還要求加碼投入新台幣45萬元。

▲徐男起初不願相信，堅稱「她說對我有感情了！」，但員警確認這是詐騙老哏。（圖／記者賴文萱翻攝）

徐男起初還不願相信地說「她說對我有感情了！」，但員警聽聞「網路交友、沒見過面、投資」等關鍵字眼後，確認這是詐騙老哏，當場向男子告知這就是詐騙集團的假交友真投資詐騙話術。最後在警方與機警的行員一齊勸說之下，男子才大夢初醒打消匯款念頭。

經了解，徐男在4月開始已陸續匯出新臺幣20、40、90萬總共150萬元，所幸這次要加碼投入45萬元時，被行員察覺及時報警攔阻。