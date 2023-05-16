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共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲解放軍證實，2021年初，美軍和共軍在東沙群島海域附近遭遇。（示意圖／路透）

文／中央社

香港南華早報15日報導，解放軍證實，2021年初，美軍和共軍在東沙群島海域附近遭遇，因台灣是東沙的主權聲索方，兩軍當時的對抗可說是非常險峻。

南早（SCMP）報導指出，中國期刊「艦船電子對抗」4月25日首度披露雙方險些陷入軍事衝突的過往，時間是2021年元月5日，時值美國前總統川普（Donald Trump）連任失利，即將卸任並移交政權之際。

報導說，當時3架美軍軍機展開搜索共軍潛艇的行動，而中共海軍正在事發海域操演並隨即調派兵力反制，不過迎擊美軍的部隊規模和屬性，解放軍並未透露。

報導指出，由於兩軍近距離遭遇，以致美軍「自毀」漂浮聲納以免這敏感裝置落入共軍手中。

報導說，由解放軍95510部隊劉東青率領研究團隊發表於艦船電子對抗的文章指出，美軍的行動對於中國國家安全構成嚴峻挑釁，若是在戰時，對解放軍執行重要任務的潛艇造成嚴重威脅。

報導指出，美軍的偵察機在靠近東沙群島的海域布建聲納。東沙的島礁為台灣方面所有，因此美軍這次的交手可說是相當險峻，因為對於台灣轄管島嶼的任何支援，都為北京所不容。

報導說，美軍在南海執行航行自由行動，以因應中國過分的主權擴張，但不同於南海其他島嶼的主權聲索之爭，聲索東沙群島主權的只有台灣與中國。

報導指出，中美兩國海軍在東沙海域交手3天後，1月8日，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）相當不尋常致電共軍將領，並承諾若美國發動襲擊時會向共軍示警。

報導說，密利的致電與美中海軍在東沙海域狹路相逢是否有關不得而知，但若是在美國總統交接的過渡期爆發戰事，對於2020年敗選的川普而言，可能影響政權移交。

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

報導指出，美國憲法授予身兼三軍統帥的總統相當大的權力，而爆發重大衝突及可能拖延或打亂政權移交流程。

報導說，劉東青和他的解放軍電戰單位同僚指出，美軍近年來大幅增加在南海的軍事行動，其中之一就是致力於追蹤中國潛艇部隊。

報導指出，這包括運用先進科技偵蒐中國潛艇，並搭配聲納浮標，以及可標定潛艇方位的各類型傳感器，以致就算當共軍潛艇沒入深海也無所遁形。

報導說，劉東青領銜的研究團隊表示，美軍的先進科技對於中國潛艇構成「嚴峻威脅」，以致解放軍在南海的行動難以匿跡。

報導指出，劉東青團隊表示，美軍偵察機向來在60公尺的高度飛行，並說相較於大多數的飛行器，這樣的巡航高度偏低，而且因為60公尺的距離相當接近於地面，如此可能構成安全風險。

報導說，劉東青團隊指出，低空飛行是美國海軍P-8A 等反潛巡邏機，為提高探測和追蹤潛艇的能力，而故意採取的策略。

報導指出，劉東青團隊表示，美軍調派數架軍機搜索共軍潛艇，並且以相互協調的方式，達成美軍設定的作戰目標，「目的就是要監視、圍堵與遏止我們」。

報導說，劉東青團隊指出，藉由一段期間的多次飛行，美軍能夠維持在南海海域的持久部署，並且蒐集更多有關於共軍潛艇動態的資訊。

報導指出，劉東青團隊表示，由於北京當局採取更堅決的反制措施捍衛南海主權，類似於兩軍在東沙群島的狹路相逢可能會益增。

雖然南早的報導說，劉東青團隊指出，因解放軍空軍的支援，加上解放軍具備可干擾美軍偵蒐的電戰能力，並採用民企研發可運用於潛艇的匿蹤技術，使得美軍難以追蹤共軍潛艇。

不過同樣是南早去年8月的報導，因美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancyh Pelosi）訪台，當時美中兩軍對壘的電戰交手，卻是中國屈居下風。

當時消息來源告訴南早，解放軍海空大動員，追蹤她自馬來西亞起飛的專機意圖震懾卻被美軍徹底反制。

消息來源透露：「解放軍調度電戰機如殲－16等若干架及多艘戰艦，試圖鎖定裴洛西的專機，但沒有成功，因美國國防部指派護衛裴洛西的美軍航艦打擊群藉由電子干擾，使得解放軍幾乎所有的電戰設備都失靈。」

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