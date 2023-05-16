限時7天！超商大杯美式「買2送2」　每日限量開喝

▲CITY PRIMA精品咖啡於夏季全新推出大杯規格，5/30前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵可享「任選第2杯半價」；線上OPEN POINT APP行動隨時取則有CITY PRIMA大杯精品美式「買2送2」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

夏天到，民眾對飲料的需求也大幅提升，就有超商於夏季推出全新「精品咖啡大杯規格」，並於門市、線上推出限時優惠，其中，大杯精品美式可享買2送2，活動期間每日限量販售，愛喝咖啡的你可要把握機會了。

7-11觀察到近年來咖啡風味飲持續成長，以及民眾對於精品咖啡容量提升，因此7-11宣布，CITY PRIMA精品咖啡於夏季全新推出「大杯規格」，5/30前至門市購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵可享「任選第2杯半價」。(以價低折者)

不僅如此，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也推出限時優惠，5/18起至5/24止，CITY PRIMA大杯精品美式可享「買2送2」，每日限量售完為止。

▲麥當勞最新限時買1送1來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞將在5/24起至6/13止祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲經典美式冰、熱也有買1送1。