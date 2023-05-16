快收！麥當勞「5大品項買1送1」連吃21天　麥克雞塊、薯餅都有

▲麥當勞最新限時買1送1來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收！人氣速食品牌「麥當勞」最新「買1送1」來了，限時21天爽吃「5大品項買1送1」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享有麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅等夯品買1送1，趕緊先筆記時間。

▲經典美式冰、熱也有買1送1。

麥當勞5月24日起至6月13日祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲漢堡王華堡日登場。

另，漢堡王近日則迎來「5月華堡日」，至5月16日只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定5月17日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，且5月17日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，再加碼送洋芋片1包，送完為止，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市不參與此活動。