超商最新「可麗餅冰」！Q彈餅皮加滿滿冰淇淋　任2件0元起爽吃

▲7-11開賣超Q「森永法式可麗餅冰」，5/17起還可搭配「國際冰品節」活動，指定冰品可享任2支最低0元起優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

夏天正式來臨，新冰也來報到！超商將於明（17）日起推出最新冰品活動，集結超過50款人氣冰品，指定冰品可享任2支最低0元起超狂優惠，推薦一定要嚐這款可愛又好吃的「法式可麗餅冰」，外觀就是真的可麗餅，包裹滿滿的香草冰淇淋，一口咬下超幸福。

7-11將在5/17起至6/27止推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，5/17上午10點起至6/27止，OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲「森永法式可麗餅冰」以帶有嚼勁的餅皮搭配香草冰淇淋。



▲「森永乳業MOW冰淇淋」4款口味任你吃。



本次「國際冰品節」活動也有許多新冰登場，首推「森永法式可麗餅冰」（香草風味），在日本一上市就吸引超多Youtuber搶拍吃播，這款法式可麗餅冰以香草冰淇淋搭配有嚼勁的餅皮，一口就能享用多重口感。另外還有「森永乳業MOW冰淇淋」，這次共有宇治抹茶、香草、網紋甜瓜及濃純巧克力4款口味，主打不添加乳化劑，入口清爽卻還能嚐到濃醇風味。

麥當勞將在5/24起至6/13止祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲麥當勞最新限時買1送1來了。（圖／麥當勞提供，下同）

▲經典美式冰、熱也有買1送1。