限定14天吃！必勝客「8口味大比薩下殺199元」　加碼餅皮免費升級

▲必勝客平日限定吃199元大比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就能揪同事一起吃！人氣速食品牌「必勝客」最新限時優惠來了，即日起限定14天爽吃「8口味大比薩外帶下殺199元」，最高狂省441元，再加碼開放免費升級薄脆餅皮，比薩控肯定不能放過，提醒該優惠為平日限定，假日不適用。

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦共8款，最多現省441元，且加碼還可免費升級成薄脆餅皮，即日起至6月2日於平日限定吃，一共有14天可享優惠，趕緊衝了，金門店、台北信陽店、板橋車站店及左營車站店不適用此優惠。

▲麥當勞歡樂送限時買1送1。（圖／業者提供）

另，麥當勞5月24日起至6月13日也祭出限時21天「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。