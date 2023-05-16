誆「保證獲利」狂詐百萬！警將計就計約出詐團車手　5人包圍逮捕他

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹1民眾近日頻繁領款匯款，甚至還要交出一筆高達90萬元的現金，家人發現後懷疑他遭到詐騙，立即報警求助。全案經警方了解，發現對方假冒財經名人、理財投資專家等身分，佯稱可代為投資賺錢保證獲利，進而騙取現金，警方因此來個將計就計，由被害人配合與車手約面交取款，並當面逮捕45歲余姓車手，全案後續移送地檢署偵辦，並依組織犯罪、偽造文書、詐欺罪嫌起訴。

▲新竹詐騙集團車手面交現金，警方一見上前逮捕他。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查，對方假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」、「高報酬保證獲利」等廣告，廣邀學員進入 「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內並有犯嫌冒充專家上課，佯稱可代為投資賺錢保證獲利，透過先讓被害人獲利的方式，讓被害人卸下心房而匯款，之後再安排外派專員車手與被害人面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

警方事後從被害人處詢問得知，他還需要再支付90萬元的高額資金後，立即與被害人配合持續與車手周旋，並決定來個將計就計，於指定面交地點周邊佈署警力埋伏，見依約前來取款的男子現身後，員警便一擁而上，將45歲余姓車手當場逮捕到案。全案經移送新竹地檢偵辦，檢察官依組織犯罪、偽造文書、詐欺罪嫌起訴。