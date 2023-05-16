起司控終於等到了！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時28天回歸

▲麥當勞微牽絲起司排堡系列回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

起司控準備衝！人氣速食品牌「麥當勞」超夯「微牽絲起司排系列」重磅回歸了，特意選用整塊酥炸牽絲艾登起司排搭配100%純牛肉、炸豬排，還有生菜、起司醬等料，大口咬下濃郁爆表，5月17日至限時28天吃或售完為止。

▲2種漢堡都吃得到整塊艾登起司排。

麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」回來了，選用一整塊「艾登起司排」分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，再放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感，還有濃濃起司香，鐵粉肯定要衝吃一波，5月17日至6月13日限時開賣或售完為止。

▲bb.q CHICKEN推出最新3款經典韓食。

另，韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」近日也有最新3款經典韓食等吃，首推「五花肉肉包起來」，選用韓式豬五花肉搭配泡菜、蒜片、辣椒，全部包進脆口生菜當中，大口咬下超滿足，還有這碗「哆波吉炒泡麵」，是Q彈年糕搭配泡麵、魚板，再以特製辣醬進行拌煮，最後加上起司，口感帶辣還會牽絲。

最後的「培根奶奶玫瑰年糕」則是香煎培根、年糕與蔬菜搭配韓式辣炒醬、奶油醬製成，每一口可是都能吃到濃濃奶香，即日起於全台5家旗艦門市開賣，包括慶城店、南西店、天母高島屋店、桃園統領廣場店及南紡購物店，3品項只限內用，且至6月1日前還可享9折優惠。