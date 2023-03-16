BTS防彈少年團J-hope也愛！作家在電線桿傳單寫字PO網爆紅

▲韓國作家「寫字的人」金東奕，經常寫下傳單文字貼在電線桿上，某日一夕爆紅。（圖／翻攝自Instagram @jell1ine1768）

記者林育綾／綜合報導

韓團BTS防彈少年團J-hope也愛的作家！「寫字的人」本名金東奕，因為某天在找租房訊息時，看到路邊電線桿上的傳單，興起念頭「如果自己有想說的話，是否也可以透過傳單傳遞出去？」之後便經常在傳單寫文字貼到電線桿，也為此付了不少罰單；不過某日一則「像紅綠燈」的文章在一夕之間得到12萬人按讚，也觸發他開始「燈光計畫」，聽人訴苦、寫詩回應的行動。

新經典出版社提到，韓團BTS在一次粉絲活動上，提到很喜愛「寫字的人」的文章，從此在粉絲之間流傳開來；不過早在這之前，「學字的人」其實就已經是SNS上的熱門作家了，而鮮為人知的是他跌宕的人生歷程。

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金東奕是作家，也是詩人，小時候學跆拳道曾想作為職，後來因椎間盤突出無法繼續。20歲休學創業，經商失敗2次，第3次成功，身體卻出了問題，直到28歲又決定重返大學。某天他準備找房子租的時候，在街邊看到電線桿上的傳單，正好是自己想要的房子，同時興起一個念頭，「如果自己有想說的話，是否也可以透過傳單傳遞出去？」

▲他便經常寫傳單文字，張貼在街頭電線桿上，期待有人會產生共鳴，也為此付了不少違規張貼的罰款。（圖／翻攝自Instagram @jell1ine1768）

之後他便經常寫傳單文字，張貼在街頭電線桿上，期待有人會產生共鳴，也為此付了不少違規張貼的罰款，並同步發布上網。某天夜晚他邊念書、邊在超商時，發了一則「像紅綠燈」的傳單，「我們願意等待紅綠燈，是因為知道它很會改變。所以願意耐心等待，是因為相信一定會有改變的一天。」一夕之間得到12萬人按讚，金東奕的人生從此改變。

金東奕在5個月內，發文累積了20萬粉絲，這也觸發他後來參與一項「燈光計畫」，每天晚上7到10點，到公園裡提供「聆聽服務」，連續37天聆聽了2000個不認識的人向他訴苦，然後寫一首詩回應這些人。

透過傾聽他人，金東奕發現，害怕自己不足、總是默默努力而裝作沒事的人，內心其實非常苦惱，他們逞強的理由有千百種，可能不想讓身邊的人失望而裝沒事，或不想被人看見脆弱的一面；也可能害怕變成孤單一人。或以為假裝沒事，難過的感覺就能減輕一些，明明很痛、很傷心、很辛苦，卻總是假裝自己一點事都沒有，結果最痛苦的往往是自己。

他的文字如今也集結出書《明明過得不好卻裝沒事》，繁體中文版由新經典文化發行，期望將文字獻給故作堅強的人，讓每顆努力仍感到不安的心，得到滿滿的撫慰。

▲▼韓國作家「寫字的人」金東奕出書《明明過得不好卻裝沒事》，是BTS防彈少年團J-hope也愛的作家。（圖／新經典文化）