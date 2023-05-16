告知徵召結果？昨才夜會長談　傳朱立倫今午直奔郭台銘家再會面

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統徵召將在明（17）日中常會拍板定案。國民黨主席朱立倫昨先後和鴻海集團創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會面後，原本今天上午將舉行的挺郭記者會突取消、聯電榮譽副董事長宣明智今晚的挺郭夜宴，中午也緊急喊卡。據了解，朱立倫邀請侯友宜出席明天的中常會，此外，傳出朱立倫今天中午更到郭台銘住處，和郭二度會面，究竟是否告知徵召結果，外界霧裡看花。

不過，據了解，朱立倫目前為止並沒有進去郭台銘家，只有原本中午要在天成餐敘的挺郭議長到郭家聚會。

傳朱立倫將拜會鴻海創辦人郭台銘，彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、立委陳玉珍等挺郭派人士集體趕往郭的住家。在出發之前，謝典林表示，不只彰化縣，全國各縣市議長都集體發動挺郭連署，且連署狀況很好，光是副議長就有大概十幾個。

挺郭派原訂今天上午11時舉辦挺郭記者會，晚間6時30分則要再辦挺郭夜宴，但上午卻都對外宣布取消。謝典林表示，挺郭記者會是由周典論舉辦，他臨時才說等一下換地方再聚。據悉，他們聽聞朱立倫將拜會郭台銘，所以一眾挺郭派人士就先取消記者會，集體趕往郭的住家。

針對地方議會發動挺郭連署，謝典林表示，連署狀況很好，有一半議員表態挺郭，以及一半代表會的正副主席跟代表也都連署挺郭。他並表示，挺郭派還動員鄉鎮市長，只要是無黨或者是國民黨的都有聯繫，連署狀況很好

謝典林指出，除了彰化縣議會之外，包含南投縣議會、屏東縣議會、苗栗縣議會、新竹市議會都在連署挺郭，副議長大概就有十幾個。至於挺侯派的中常委有誰？謝典林表示，就是新北市議長蔣根煌，然後他的姊姊謝衣鳳，就是他們不是挺郭派。

謝典林也說，為什麼大家都會連署挺郭，就是因為中間選民對郭台銘的印象很好，可能4年前大家還感覺郭財大氣粗，但是近年因為郭幫大家採購BNT疫苗，開始覺得郭的個性「鐵漢柔情」，所以買疫苗這件事情，對郭其實是一個很大的加分。