「縣市長、立委、中常委不代表全民意」！　挺郭常委籲延後徵召

▲國民黨中常委沈智慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨晚夜會鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜之後，邀侯出席明日中常會，被外界認為總統徵召人選應該就是侯。在此情況下，多場挺郭行動逐一取消。不過，日前表態挺郭的中常委沈智慧仍未放棄，痛批黨中央決策過程不公開、民調無法說服她，並呼籲黨中央找來郭侯，延後徵召時程重新進行民調。

當被問到是否支持延後徵召，沈智慧表示，總統候選人對國民黨是非常重要的，應該是要兩方坐下來談一談採用什麼方式，大家接受之後有共識甚至要簽切結，最後結果出來才會服氣、才能團結，但這次時間其實很短促，前陣子侯友宜被綁在新北市議會出不來，郭台銘也不過跑不到一個月。

沈智慧接著痛批，黨中央採行「放話模式」，在主席沒有公布人選之前，副秘書長謝衣鳯放話稱挺郭連署人士破壞黨內團結、是黨的罪人，說她代表主席公布是侯友宜，任何人說不是侯友宜的都是罪人，都是破壞團結，「那我要請教她，謝典林在台中幫郭台銘造勢，他也是罪人嗎？一個家族這種腳踏兩條船、兄妹支持不同的人，她還有資格出來說嗎？第二，她是黨職人員、副秘書長，所以是黨授意她出來說的呢？」

針對部份中常委發動挺郭連署，沈智慧表示，常委都是民選出來的，連討論空間都不可以，好像說誰有不同意見就是黨的罪人，那黨就變一言堂了嘛？她強調，國民黨要團結，就要讓大家心口服才會團結，如果做出來的情況讓另一方覺得不舒服、中間有不透明不公開，沒有被徵召的那方當然不服。

沈智慧強調，她沒有說黨中央有黑箱，但過程確實是不公開的，民調無法說服人，建議黨中央把兩個人找來，不管延一個月、半個月、一個禮拜，在雙方同意的情況下，找幾個民調公司重新做民調。她強調，不管縣市長、立委、中常委都不代表全民意，

沈智慧坦言：「目前情況應該是侯友宜（出線）吧」，但她不希望兩邊翻臉，但必須要說服人家，尤其黨中央徵詢了哪些人，這些人代表全民意嗎，就算中常委提案也不能代表民意。她並表示，雖然當初授權黨主席可以徵召，但那時中常委們沒有思考到，如果徵召制度沒有公開透明，最後一定會產生疑慮跟第二次的分裂。

媒體也問到，今天的挺郭記者會取消，是因為郭陣營已經大概知道徵召結果了才取消嗎？沈智慧表示，她不曉得，因為自己不是郭台銘的核心幹部，沒有參與討論。她強調，她也才進郭台銘胞弟郭台強的家第一次，就被貼這麼大的標籤，「我不是核心幕僚，我不曉得」。