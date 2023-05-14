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澳洲貿易部長結束訪中　否認空手而返

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

▲法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell，下同）

中央社

澳洲貿易部長法瑞爾13日結束訪中行程返國，不過澳中12日舉行部長級會議，未見消除貿易障礙的具體成果。法瑞爾否認此行「空手而返」，強調雙邊討論是積極的，並已採取一系列行動。

法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國，12日在北京與中國商務部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。他行前表示，此行將主張全面恢復澳洲對中國暢通無阻的出口。

不過，中國12日在會中並未解禁澳洲目前仍遭制裁的產品，澳洲也未解禁對中企的一些限制措施。

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

據中國商務部13日發布，中澳12日在會中達成共識的是：「重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數位貿易和電子商務領域開展合作。」

澳洲廣播公司（ABC）13日報導，法瑞爾深夜從中國回來，北京方面並未就針對澳洲出口的一系列貿易禁令做出讓步，但他表示當前兩國關係處於積極態勢。

法瑞爾說，他和王文濤在會談中同意「加強對話」以解決貿易問題；王文濤也同意將赴澳洲拜訪他，推進雙邊討論。法瑞爾12日還在臉書曬出遊北京故宮的照片。

▼法瑞爾與中國商務部長王文濤共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

法瑞爾指出，王文濤向他保證，最近達成的一項協議「仍在進行中」，以結束中國的制裁；該制裁導致澳洲無法每年向中國出口價值12億美元的大麥；「我還重申，我們希望世界貿易組織對澳洲葡萄酒被禁止出口中國的爭端採取類似的程序」。

法瑞爾強調，雙邊討論是積極的，並且已經採取了一系列行動；澳洲的煤炭和銅已經重新進入中國市場，並成為解決大麥爭端的途徑。

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

法瑞爾並指出，他還提到澳洲公民成蕾和楊恆鈞的困境，他們在雙邊關係凍結期間因涉嫌間諜罪被中國拘留多年。

據中方發布，中澳雙方在部長級經濟聯委會就落實兩國領導人峇厘島會晤重要共識、穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行坦誠、專業、全面的交流。

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

王文濤說，中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，聯委會時隔6年再次啟動，具有標誌性意義。雙方應繼續落實好兩國領導人會晤重要共識，著眼於中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

他並表示，中共20大提出，中國將加快構建新發展格局，推動高水準對外開放，這將為包括澳洲在內的世界各國帶來新機遇。中方願與澳方一道，共同拓展更多合作領域，「希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。」

▲▼法瑞爾（Don Farrell）11至13日訪問中國。（圖／翻攝自Facebook／Don Farrell）

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