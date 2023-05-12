消防爸假日值勤衝命案現場　滅完火發現死者是「21歲女兒」心碎

▲消防爸盡責工作，發現死者是女兒。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國一名擔任消防員的父親，週日晚間值勤時接到通報緊急前往車禍命案現場，然而他抵達後心碎發現，在熊熊火焰中的死者竟然是21歲女兒艾拉(Ella Brooke Smith)，讓他悲痛欲絕。

47歲男子史密斯(Adrian Smith)2021年6月接獲報案，在南威爾斯哈弗福韋斯特鎮(Haverfordwest)附近B4341公路發生一起3車撞擊在一起的嚴重車禍，趕到現場時，發現其中一輛是女兒駕駛的車，因為遭到另外2車撞擊，翻倒在街上冒出熊熊火焰，他滅火後果然發現女兒屍體。

▲女子不幸在嚴重車禍中喪生。（圖／翻攝自Facebook）

事件導致艾拉當場死亡，另外3人重傷，2名21歲駕駛普萊斯(Emma Price)與克拉克(Jago Clarke)，後來均被指控危險駕駛致死罪，後來又因為其他案件，被加控無照駕駛、危險駕駛致人受傷等罪名，將於6月6日出庭。

在護理場所工作的艾拉，事發當天計畫開車前往彭布羅克郡的Broad Haven海濱旅遊地度假，沒想到半路上發生不幸車禍，家人後來在網路上發表她生前的美麗照片，向她表達思念之情。史密斯的朋友也透露，「在工作現場發現自己的孩子，是每個急救人員最大的惡夢，他們是一個溫馨的家庭，這裡的居民都很喜愛艾拉」。