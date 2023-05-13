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比基尼妹泡海水聊天「腰突劇痛」竟是鯊魚啃咬　她滿身血狂求救

▲公牛鯊,鯊魚。（圖／CFP） 

▲圖為公牛鯊，示意圖與本文無關。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國佛州一名13歲少女艾拉（Ella Reed）與親友到皮爾斯堡沙灘（Fort Pierce Beach）遊玩，沒想到泡水聊天時突然感覺腹部被撞擊、感到劇痛，竟是鯊魚啃咬攻擊，雖然她用手揮拳反擊脫困，但腹部、手部仍被咬傷而大量出血，讓親友看到嚇傻。

綜合外媒報導，艾拉表示，她11日跟朋友、家人到皮爾斯堡沙灘戲水，當時跟朋友坐在淺水區域聊天，沒想到腹部突然感覺劇痛，「鯊魚重擊了我的腹部」，「沒想到牠的力量這麼大」。

艾拉回憶當下表示，鯊魚大概5到6英尺（約152.4公分至182.88公分），當下牠猛擊鯊魚一拳，但對方逃走後又立刻游回她的身邊，因此她馬上用手去阻擋，卻也讓手跟手指遭攻擊，無奈之下大聲向在岸上的媽媽跟哥哥求助，最後才脫逃上岸。

艾拉的母親表示，當時在岸上看到鯊魚在女兒身邊游來游去，「這太瘋狂了，艾拉幾乎從頭到腳都沾滿了鮮血，她在水中根本無法看到發生了什麼事」。

事後，艾拉表示，她送醫被縫了19針，當下可能因為腎上腺素升高，並沒有感覺到疼痛，也為自己英勇擊退鯊魚而得到的傷痕感到自豪，強調不會因此而怕水。

據悉，攻擊艾拉的鯊魚疑為公牛鯊（Carcharhinus leucas），會在海水、淡水中出沒，時常在岸邊攻擊人累，雄性可達210公分、90公斤，雌性可達350公分、230公斤。

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