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紐西蘭旅館大火恐10死！20人失蹤　死亡人數估再攀升

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭首都威靈頓今（16日）凌晨發生旅館大火，由於火勢猛烈，現場可能已有10人死亡，還有另外20人失蹤。

▲紐西蘭旅館「Loafers Lodge」深夜發生大火。（圖／翻攝紐西蘭國家廣播電台）

▲紐西蘭旅館「Loafers Lodge」深夜發生大火。（圖／翻攝紐西蘭國家廣播電台）

綜合紐西蘭媒體報導，消防隊於今凌晨0時25分接獲通報，威林頓紐頓區（Newtown）的旅館「Loafers Lodge」發生大火，火勢從3樓開始蔓延。警消趕赴現場連忙救火，接著釐清現場傷亡情況。

該棟旅館樓高4層，警方表示，最初估計罹難者少於10人，但無法再更進一步確認；搜救小組進到旅館確認更詳細的情況，可能已有10人死亡，而且預計此一數字會在增加。此外，約50名生還者獲救，已被轉往紐頓公園的庇護所安置。

▲目前火勢已撲滅，但傷亡與失蹤人數仍有待釐清。（圖／路透）

▲目前火勢已撲滅，但傷亡與失蹤人數仍有待釐清。（圖／路透）

最新消息指出，當局已確認案發旅館內完全沒有裝設灑水裝置，目前還有20人下落不明。

旅館旅客克里斯（Chris）表示凌晨時被火警驚醒，起初他走到走廊時沒看見任何異常，「但有個鄰居大喊『失火了！失火了！』，接著整個走廊都是濃煙。」他趕緊回房裡拿手機，原想帶走其他東西，但情況緊急只好放棄，之後爬向樓梯才得救。

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