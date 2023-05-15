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遊台鬧出人命...韓籍男涉嫌打死女友遭羈押　律師提抗告

▲▼韓國金姓男子 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲韓國金姓男子（左）涉嫌殺害女友遭羈押禁見。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶上月22日來台觀光自由行，投宿高雄某商務旅館，但金姓男友（32歲）卻在24日下午通知旅館人員，李姓女友（31歲）失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治，檢方偵辦後經過二度聲押，本月4日順利將金男羈押禁見，但金男的律師不服，已向高雄地院提出抗告。

來自韓國的金男和李女原訂是4月25日離台，沒想到在離開前一天出現意外，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

檢察官在接獲警方通報後，與法醫在25日相驗，初步發現死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現李女的的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定遭他殺，因此正式逮捕涉嫌重大的金姓男子。

初步偵訊時，金姓男子否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，仍依殺人罪嫌並聲押金姓男子，法院審理後裁定以10萬元交保，並諭知金男限制出境出海及住居，並定期報到。

據了解，李姓女友的閨蜜證明金、李兩人經常為了感情問題大打出手，更提供李女多次被家暴打成「豬頭」的自拍照，戳破金男宣稱兩人感情融洽的謊言，加上李女頭部凹陷傷痕與現場扣得的高梁酒瓶相當吻合，升高金男的涉案程度，儘管他仍否認到底，但仍被法院裁定羈押禁見。

金男被羈押後，他的律師向法院提起抗告，目前高雄地院還在審理中。

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