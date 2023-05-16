輪到你了！　3星座「大旺15天」

▲3星座要笑了。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

輪到你了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，金牛座、牡羊座、天秤座5月下半月「大旺15天」。

TOP 3 : 天秤座－聰明理財，合作增加

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5月下半月會有更多的合作機會，也能很聰明來處理財務問題，並且能有機會好好分析和理解投資、債務、稅務等方面情況，在財務上有好的轉變。

會更加積極主動投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於得更多的機會和認可，提升您的職業地位和發展空間。

TOP 2 : 牡羊座－談判成功，收入上漲

木星、水星入財帛宮，顯示下半月你善於理解和運用財務工具，而且有機會透過談判、協商和溝通，在錢財方面獲得更多的機會，例如工資增加、業務上的成功、投資收益增加等。

另外，也可能會更加自信和堅定追求自己的目標，並在工作中展現出強大的領導和決策能力。此外，也有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。

TOP 1 : 金牛座－改善財務，投資獲利

木星、水星入本命宮，加上太陽入財帛宮，顯示你會更加注重自己的財務狀況，珍惜和管理自己的財務資源，也能在因為溝通和協商，而有更好的財務合作、決策機會。

另外，溝通和人際關係能力有機會變得更好，在職場上可得到不錯的名聲和社會地位，能因此得到更多的機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。