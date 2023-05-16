12星座男「誰劈腿還會回頭」？金牛暈爆、天蠍沒救了

▲有些星座男若真的愛上小三，正宮再怎麼努力挽回也是白費力氣。（示意圖／ETtoday資料照）

文／亞提米斯

這是個非常沉痛的問題，當妳心愛的男人劈了腿，如果妳還是愛著他，到底還有沒有辦法把他的心給拉回妳身邊呢？有些星座男暈船了後就直接沉船，拉也拉不回來，但也有些星座男只是一時迷失，如果還愛著他的話，是還有希望能夠把他的心給拉回來的。如果不幸遇到這狀況的話，哪些星座的浪子還喚得回頭呢？

★牡羊男：

[廣告]請繼續往下閱讀...

通常大部份的牡羊男都是出去了就回不來的，他們是衝動派、而且往往都是衝出去就一路暴衝到底，通常不管妳做什麼、牡羊男都不會回頭。除非牡羊男自己發現了想要回頭，那麼他們就會很直接很厚臉皮的再回來追求妳。

★金牛男：

金牛男其實也是暈船了就不會回來的星座男，他們通常都很固執，如果不是真的有愛到，通常也不會有劈腿的情況，但往往劈腿就已經是對那個新的對象很迷戀，不管妳怎麼做都很難拉得回來，因為對牛彈琴是沒有用的事。

★雙子男：

雙子男的劈腿有分成沒事無聊跟真的變心，如果他只是無聊找對象打發時間，其實只要妳願意接納，雙子男還會回到妳身邊的，但如果雙子男是真的變心，那妳大概也不需要花太多的力氣，他們會回頭早就已經回頭了。

★巨蟹男：

心很軟的巨蟹男是還蠻容易拉回頭的類型，除非他真的覺得妳跟他完全不適合才會無法回頭，加上巨蟹男本身如果劈腿會有比較多的歉意和愧疚，往往如果妳肯包容的話，要把巨蟹男的心給拉回妳身邊倒也不是太困難的事。

▲如果女生願意包容、接受巨蟹男友劈腿，要再把他拉回來並非難事。（示意圖／達志）

★獅子男：

獅子男劈腿的情況有分成只是玩玩或是真的愛上別人，只是玩玩的情況下是不難拉回頭的，因為那通常是擦槍走火，妳站出來宣誓主權就幾乎能夠擺平，但如果獅子男已經真的愛上別人，那妳的地位通常也就保不住準備進冷宮。

★處女男：

有潔癖的處女男如果劈腿，那麼通常對妳也會保有著歉意和慚愧，只要妳願意讓處女男回頭，他們通常也會願意乖乖回來，而且可能會對妳更好，處女男不喜歡自己有汙點在身上，所以一時迷失後會盡力去洗刷自己人生的汙點。

★天秤男：

天秤男往往不太容易劈腿，如果劈腿了通常也就是想要換女朋友，理性的天秤男通常是會處理好前一段感情後再繼續下一段感情，所以劈腿在天秤男身上不太常見，真的被妳抓到劈腿的證據，那也就是在告訴妳該自動離開了。

★天蠍男：

要看是肉體出軌還是精神肉體都出軌，有時候天蠍男會有肉體出軌的情況，雖然大部份天蠍男標榜靈肉合一，但管不住下半身還是有很大機會的，肉體出軌但心沒出軌就還拉得回來，可是如果精神肉體都出軌，那就是沒救了。

▲天蠍男一旦精神肉體都出軌，那就是沒救了。（示意圖／CFP）

★射手男：

走了就是走了，其實妳也不用花太多力氣在射手男的身上，這是很有主見的男人，他們如果不想離開妳，通常出去玩繞一圈之後會回來，問題在於妳願不願意原諒他們，至於妳如果想主動拉住他們，這幾乎是不可能的事情。

★摩羯男：

有時候劈腿只是一時迷失或是逢場作戲過了頭，因為摩羯男如果認定了某個對象，往往就算偷吃也很會擦嘴巴，除非摩羯男已經完全不愛妳，但這種情況下他們會斷然分手不會藕斷絲連，他沒主動提分手都還可以試著拉看看。

★水瓶男：

水瓶男雖然看似隨便、但是其實用情還蠻深的，劈腿這件事如果發生的話，通常水瓶男是不太容易拉得回來，因為往往水瓶男的心的變質已經是長期發展下來的事，劈腿的發生代表他已經想結束目前的感情而往新的方向發展。

★雙魚男：

這就要看雙魚男的著迷程度，雙魚男也是重感情的，他們有時候會迷失在某些愛情浪漫的夢幻中，如果妳願意用愛去喚醒雙魚男的話，其實是還蠻有機會把雙魚男的心給拉回妳身邊，不過雙魚男跟劈腿對象還是會藕斷絲連就是了。

本文經授權轉自：亞提米斯《12星座愛情狀況題：他劈腿了，還拉得回來嗎？》