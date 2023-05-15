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北韓官媒：日本與北約「軍事勾結」　將面臨第二次亡國

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

▲北韓官媒稱，日本與北約勾結，將會面臨二次亡國。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

北韓外務省「日本研究所」研究員金雪花14日發表題為《日本尋求同北約的軍事勾結其終點在何方》的文章稱，北約企圖與日本軍事勾結，開進亞太地區的陰謀，已轉為危險的「推行階段」，北約是與戰爭和對抗的代名詞，日本越是與北約加強軍事勾結，越發會破壞地區和平與穩定，只招致列島的不穩定和不可逆轉的孤立。

文章表示，近期，日本和北約史無前例的軍事勾結動向引起國際社會的極大擔憂和警惕，日本策劃在國內開設亞洲第一個北約聯絡處，就是代表性例子。

日本外相林芳正日前公開表示，就在東京開設北約聯絡處的問題進行討論。內閣官房長官松野博一也表態，北約是值得信賴的必不可免的伙伴。

▲▼美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄29日在馬德里進行25分鐘的會談。（圖／路透社）

▲美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄在馬德里進行25分鐘的會談。（圖／路透社）

去年6月，日本首相岸田文雄在西班牙馬德里的北約峰會上大談所謂「歷史意義」。今年1月北約秘書長訪問日本，發表「日本－北約聯合聲明」。

目前，日本為與北約簽署「個別針對性夥伴關係計劃」加緊進行有關磋商，並打算在7月舉行的北約峰會前全部完成。

文章稱，一切事實明確證明，北約企圖與日本軍事勾結，開進亞太地區的陰謀，已轉為危險的「推行階段」在令人擔憂的日本北約密切關係背後，徘徊著美國要炮製「亞洲版北約」，在亞太地區維持霸權地位的黑影。

▲▼芬蘭加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓認為，北約與日本的勾結，已進入危險的「推行階段」。（圖／達志影像／美聯社）

美國繼把「四方安全對話」改成反華安保合作機制後，炮製「澳英美三國安全夥伴協議」，擴大「五眼聯盟」等，企圖把各種名目的對抗同盟加以「北約化」，這就是明顯的反證。

美國把日本和南韓等僕從勢力拉進陣營對抗和排他性安保合作機制，將之和北約串連在一起，形成一個巨大的反中國、反俄羅斯包圍圈，這就是美國尋求的陰險詭計。

文章還稱，日本背靠美國，並請來北約這樣的不速之客，是為了牽制周邊國家，實現軍事大國化，這就是日本的如意算盤。日本有機會就叫嚷著，「今日的烏克蘭是明天的東亞」、「台灣有事就是日本有事」等，是從為北約軍事干涉進行辯護的險惡居心出發的。

最後，文章認為，很明顯，日本打錯了算盤。今天的亞太不是日本沉浸在「大東亞共榮圈」這一不切實際慾望時的昔日亞太。日本要切記，與外來勢力的軍事勾結和軍事大國化就等於第二次亡國。

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